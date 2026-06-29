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'Quem Ama Cuida': Leticia Colin detalha vingança de Adriana e opina sobre assassino de Arthur

Segundo a atriz, a diferença de classe entre Adriana e seus adversários será determinante na trajetória da personagem

Estadão Conteúdo

Após passar seis anos presa por um crime que não cometeu, Adriana iniciará uma nova fase em Quem Ama Cuida, determinada a acertar as contas. Leticia Colin falou sobre a personagem dar início a um plano de vingança, enquanto enfrenta o preconceito por ser uma ex-presidiária.

Em entrevista ao jornal O Dia, Leticia afirmou que Adriana retorna transformada pela experiência na prisão. "A Adriana sofreu muito. É uma personagem que tem muita força e acredita no amor da família, mas ainda vai enfrentar o preconceito por ser uma ex-presidiária e a dificuldade de ser reinserida na sociedade", contou.

Segundo a atriz, a diferença de classe entre Adriana e seus adversários será determinante na trajetória da personagem. "As pessoas não costumam dar uma segunda chance. Nesse primeiro grande ato da novela, estamos falando sobre injustiça. Depois, vamos falar sobre justiça", disse.

Ela ainda ressaltou que o plano de vingança exigirá cautela. "Ela tem um caminho longo justamente por causa do abismo social: ela é pobre, enquanto os vilões são ricos. Isso dificulta muito a execução da vingança. Ela vai atrás de cada um, com foco e estratégia. O desafio é agir sem ser dominada pelas emoções."

Sobre o mistério envolvendo a morte de Arthur, Leticia revelou uma teoria própria: "Eu fui além. Minha aposta é que virá alguém do mundo dos mortos. Desde o início, acho que foi o Belmiro, o irmão supostamente morto, mas que, na realidade, não morreu".

A atriz também comentou o futuro do romance entre Adriana e Pedro (Chay Suede). Sem antecipar os próximos capítulos, ela afirmou que ainda vê chances para o casal. "Tudo pode acontecer. Há muitos impedimentos entre Pedro e Adriana, mas existe sentimento, empatia e compatibilidade entre os dois", declarou.

Quando começa a segunda fase de 'Quem Ama Cuida'?

Se a programação da Globo for mantida, a segunda fase da novela deve estrear em 20 de julho, logo após o encerramento da Copa do Mundo. O salto temporal mostrará que Adriana cumpriu seis anos de pena antes de conseguir a liberdade.

Do lado de fora da penitenciária, ela será recebida por pessoas que permaneceram ao seu lado durante todo o período de sofrimento. A partir daí, a trama ganhará novos contornos e passará a focar na reconstrução da protagonista.

A lista de desafetos é extensa. Adriana acredita que diversos integrantes da família Brandão tiveram participação direta ou indireta em sua condenação e pretende desmascará-los aos poucos.

O primeiro golpe deverá atingir Ademir (Dan Stulbach), advogado ligado aos Brandão. Ao descobrir um relacionamento secreto envolvendo Dora (Mariana Ximenes) e André (Henrique Barreira), a protagonista usará a informação para provocar uma crise na vida do rival, dando início à sua sequência de vinganças.

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Leticia Colin

Adriana

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