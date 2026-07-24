As divas juntas! Viviane Batidão e Zaynara lançam 'Seu Novo Eu', em primeira parceria musical

Single que, já está disponível nas plataformas digitais, transforma uma decepção amorosa em mensagem de autoestima

Às vezes, a melhor resposta para uma decepção é mudar o ritmo da própria história. Em "Seu Novo Eu", as cantoras paraenses Viviane Batidão e Zaynara mostram esse caminho ao unir, pela primeira vez, duas gerações: de um lado, uma das principais nomes do tecnomelody; do outro, uma representante da nova geração que tem levado o beat melody para novos ouvintes, em um single inédito que fala sobre recomeços e autoestima. A música chegou às plataformas digitais à meia-noite desta sexta-feira (24), enquanto o videoclipe estreia às 18h, com exclusividade no programa TVZ, do Multishow, chegando ao YouTube uma hora depois.

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O lançamento também marca o encontro de duas artistas confirmadas na próxima edição do Rock in Rio, reforçando um momento de projeção nacional da música produzida no estado.

Além da participação no festival, as duas vivem uma fase de novos projetos na carreira. Recentemente, Viviane foi uma das convidadas da estreia internacional do projeto "Ensaios da Anitta", realizada em Lisboa, Portugal, reunindo cerca de 30 mil pessoas.

Já Zaynara iniciou, neste mês de julho, as gravações de "Brega Story", nova série original da Globoplay ambientada no universo das aparelhagens paraenses, marcando sua estreia como atriz.

Encontro de trajetórias

Para Viviane, a colaboração surgiu de forma espontânea e evidencia a continuidade de uma cena musical que permanece em constante transformação.

"Foi uma troca muito gostosa. A Zaynara tem uma energia linda, é muito talentosa e cheia de personalidade. Fico feliz de ver essa nova geração chegando com tanta força e levando a música do Pará cada vez mais longe. Acho que essa parceria une duas gerações que acreditam na nossa cultura e mostra como a nossa música continua viva, se reinventando e conquistando cada vez mais espaço", afirma.

A faixa acompanha a história de alguém que transforma uma decepção amorosa em força para seguir em frente. No refrão, as artistas cantam: "Mostra que ele perdeu, esse é seu novo eu", convidando o público a ressignificar o fim de um relacionamento sem abrir mão da dança.

Segundo Viviane, a construção da música buscou preservar a identidade artística das duas intérpretes, equilibrando emoção e ritmo. A proposta, explica a cantora, era criar uma faixa que dialogasse tanto com quem se identifica com a mensagem quanto com quem procura uma canção para dançar.

"Pode esperar uma música cheia de sentimento, mas também com aquela vontade de dançar. Conseguimos misturar o que cada uma tem de melhor sem perder a essência de nenhuma das duas”, diz Batidão.

Clipe gravado no Pará

A produção musical é assinada por DJ Junior Visad e Erik de Andrade Costa. Já o videoclipe foi registrado durante as gravações do projeto audiovisual "Batidão Raiz Verão", idealizado por Viviane, no Balneário Caraparu, em Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém.

De acordo com a cantora, a participação de Zaynara passou a integrar naturalmente o conceito do audiovisual, que busca valorizar os ritmos e a identidade cultural do estado.

"Foi muito especial porque o ‘Batidão Raiz’ nasceu justamente para valorizar a nossa cultura. Ter ela, ali, fez tudo ficar ainda mais bonito. O clipe mostra essa energia do Pará, essa alegria que é tão nossa", destaca Viviane.

Para Zaynara, a colaboração também reflete um momento de aproximação entre artistas paraenses. Ela conta que o convite aconteceu de forma natural e acredita que essa sintonia pode ser percebida pelo público ao ouvir a música.

"Acho que a gente vive um momento muito bonito da música do Pará, com artistas se encontrando mais, torcendo uns pelos outros e criando coisas novas juntos. Essa parceria com a Vivi nasceu de um jeito muito natural e acho que isso chega nas pessoas. Sempre que der para unir vozes e levar um pedacinho da nossa cultura para mais gente, eu vou ficar feliz de fazer parte”, acrescenta.

Momento especial na carreira

A cantora também afirma que deixou o estúdio com a sensação de ter participado de um momento marcante da própria trajetória artística. Segundo ela, o single reúne emoção e leveza em uma combinação que convida o público a revisitar a faixa.

"Eu fiquei com aquele sorriso de quem sabe que viveu um momento especial. Acho que a música tem uma energia muito boa, daquelas que dá vontade de ouvir de novo quando acaba. Ela emociona, mas também faz a gente querer cantar junto”, afirma Zaynara.

“Espero que as pessoas sintam esse carinho que a gente colocou em cada detalhe”, acrescenta.

Música paraense em evidência

Para Zaynara, a presença de artistas paraenses em grandes festivais nacionais, como por exemplo a do RiR amplia a visibilidade dos ritmos produzidos no Pará e fortalece a identidade musical da região.

"O beat melody e o tecnomelody fazem parte da nossa história e ainda têm muita coisa para mostrar. Eu fico feliz de estar vivendo esse momento ao lado da Vivi, que abriu tantos caminhos, e poder representar essa nova geração de artistas paraenses”, destaca.