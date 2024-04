Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (30)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (30/04), às 15h25, o filme "Alexandre e o Dia Terrível, Horrível, Espantoso e Horroroso", dirigido por Miguel Arteta e interpretado por Steve Carrel, Jennifer Garner, Ed Oxenbould, Dylan Minnete, Kerris Dorsey e Bella Thorne. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

O pequeno Alexandre (Ed Oxenbould) não sabe o dia ruim que lhe espera. Ao acordar, ele se surpreende com um chiclete grudado em seu cabelo. Quando vai se vestir, tropeça e deixa a malha cair na pia cheia de água. Durante o café da manhã, seus irmãos ganham prêmios da caixa de cereal, mas Alexandre não acha nada. No decorrer do dia, o pequeno recebe outras más notícias e vive momentos desastrosos. Alexandre se vê sozinho na situação, já que sua família é otimista com tudo. Entretanto, todos passarão pela mesma situação e logo ele descobre a verdade sobre dias ruins.

VEJA MAIS

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day

Classificação: Livre

Duração: 1h21min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Família, Comédia

Lançamento: 2014