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SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (27/07)?

O filme "O Caçador E A Rainha Do Gelo" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Além do Tempo”, na TV Globo

Gabrielle Borges

27 de julho de 2026 às 11:00

"O Caçador e a Rainha Do Gelo" é o filme de hoje da Sessão da Tarde

"O Caçador e a Rainha Do Gelo" é o filme de hoje da Sessão da Tarde ( Foto: Reprodução/Universal )

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (27/07), às 15h25, o filme "O Caçador e a Rainha do Gelo", dirigido por Cedric Nicolas-Troyan e estrelado por Chris Hemsworth, Charlize Theron, Jessica Chastain. Confira a sinopse

Qual é a sinopse do filme "O Caçador e a Rainha do Gelo"?

Freya é a irmã boa da toda-poderosa Rainha Ravenna. Depois de passar por um trauma, no entanto, ela desperta para os poderes mágicos e se isola. Longe da irmã, ela constrói seu próprio reinado – se torna a Rainha do Gelo –, onde recruta crianças para compor seu exército, sob duas ordens: jurar obediência a ela e abdicar de qualquer forma de amor. Dois dos pequenos mais talentosos para o combate, Erik e Sara, crescem e se apaixonam. Quando Freya percebe que foi “traída”, no entanto, separa os dois. Paralelamente, o poderoso espelho mágico é dado como desaparecido. E será preciso impedir que o objeto caia nas mãos da nova rainha.

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Veja o trailer do filme "O Caçador e a Rainha do Gelo"

Informações do filme “O Caçador e a Rainha do Gelo"

Título original: The Huntsman: Winter's War
Classificação: 12 anos
Duração: 2h00min
Nacionalidade: norte-americana
Gênero: Fantasia, Ação
Lançamento: 2016

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

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