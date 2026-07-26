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Fernanda Marques comenta rejeição de Bruna em Quem Ama Cuida: 'Está cumprindo a missão dela'

Atriz falou com exclusividade a O Liberal sobre a repercussão da personagem, o namoro com José Loreto e os bastidores da novela das 9

Hannah Franco e Juan Filder
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Fernanda Marques fala sobre Bruna, romance com José Loreto e bastidores de 'Quem Ama Cuida'. (Divulgação/TV Globo)

A atriz Fernanda Marques, intérprete de Bruna na novela Quem Ama Cuida, comentou a repercussão da personagem, que vem se tornando uma das figuras mais rejeitadas da trama das 21h da TV Globo. Em entrevista exclusiva concedida ao O Liberal, por meio do jornalista e parceiro Juan Filder, durante o Festival de Inverno, realizado no último sábado (25), no Rio de Janeiro, a atriz falou sobre a reação do público, explicou por que não considera Bruna uma vilã e ainda comentou o relacionamento com o ator José Loreto.

Na novela, Bruna é uma jovem rica e mimada, noiva de Pedro (Chay Suede), que enfrenta conflitos pessoais enquanto se torna o principal obstáculo para o romance entre Pedro e Adriana (Leticia Colin). As atitudes da personagem fizeram com que ela acumulasse "haters" nas redes sociais, principalmente entre os fãs do casal protagonista.

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Apesar da forte rejeição do público, Fernanda acredita que isso mostra que a personagem está cumprindo exatamente o papel proposto pelo roteiro.

"Nossa, é muita intensidade de ódio, né? [risos] Mas tá sendo incrível, porque a personagem tá cumprindo a missão dela no roteiro, que é ser a personagem que é a pedra no sapato da Adriana e do Pedro", disse.

A atriz destacou que Bruna foi criada justamente para provocar conflitos na história. "A personagem que é feita para ali interagir com o casal protagonista. Então, acho que tá sendo bem recebido, porque ela tá fazendo o que ela tem que tem que fazer", completou.

Fernanda Marques diz que não enxerga Bruna como vilã

Embora o público já considere Bruna uma das grandes antagonistas da novela, Fernanda afirma que sempre teve uma visão diferente da personagem.

"Eu nunca achei que ela fosse vilã. Eu sempre achei que ela era uma menina em cima do muro, que não sabia muito bem quem era, o que queria, como seria a vida dela. Mas ela decidiu sair de cima do muro, né? E aí a gente entendeu que ela tá treinando para ser vilã", explicou.

Segundo a atriz, compreender as fragilidades da personagem foi fundamental para construir sua interpretação ao longo da trama.

Relação com José Loreto é diferente da vivida pela personagem

Enquanto Bruna vive uma relação marcada por insegurança, dependência emocional e ciúmes, Nanda garante que sua realidade é completamente diferente. A atriz, que namora o ator José Loreto, falou sobre a importância de manter uma rede de apoio fora dos relacionamentos.

"Eu faço terapia, eu me cuido, eu tenho uma rede social, uma rede de apoio de amigos, de família, diferente da Bruna, coitada. Né, bichinha, não tem amigo, não tem família, não tem um sonho de carreira, não tem plano de futuro. E aí quando se deposita isso tudo numa relação, você tá fadada a falir", afirmou.

image Fernanda Marques fala sobre rejeição de Bruna em 'Quem Ama Cuida' e comenta namoro com José Loreto. (Reprodução/Instagram)

O casal se conheceu durante as gravações da cinebiografia Chorão: Só os Loucos Sabem, em que Nanda interpreta Graziela Gonçalves, uma das ex-namoradas do vocalista da banda Charlie Brown Jr.

Curiosamente, os dois também fazem parte do elenco de Quem Ama Cuida. No entanto, até o momento, ainda não dividiram cenas na novela. "A gente chegou a se encontrar poucas vezes ali, indo juntos, chegando juntos. Mas contracenar, de fato, ainda não", revelou.

Com o crescimento da participação de Bruna nos capítulos recentes, a expectativa do público é de que a personagem continue movimentando a trama e intensificando os conflitos envolvendo Adriana e Pedro.

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