Saiba qual condição Vini Jr teria imposto para voltar a namorar com Virginia

O relacionamento entre Vini Jr. e Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais após os dois reatarem o namoro. Agora, uma suposta condição que teria sido estabelecida pelo jogador para a reconciliação passou a chamar atenção.

A informação foi divulgada pela apresentadora Sonia Abrão durante o programa A Tarde É Sua, da RedeTV!. Segundo ela, o atacante da Seleção Brasileira teria pedido que a influenciadora reduzisse a exposição da vida pessoal do casal nas redes sociais.

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Até o momento, Virginia Fonseca e Vini Jr. não confirmaram a existência de qualquer acordo ou condição para a retomada do relacionamento.

De acordo com Sonia Abrão, uma das mudanças percebidas pelos seguidores seria a menor frequência de publicações de Virginia envolvendo momentos ao lado do jogador.

“Já estava tendo esse boato e a coisa só vem crescendo: que a Virginia nem está postando tanto mais coisas como ela postava e que isso vem de uma das condições do acordo de reconciliação dela e do Vini Jr.”, afirmou a apresentadora.

Ainda segundo Sonia, o jogador estaria interessado em manter os momentos do casal mais reservados, principalmente quando os dois estiverem juntos.

“O Vini Jr. não quer, principalmente quando ela estiver com ele, que ela dê entrevistas (...) para se expor cada vez menos”, comentou.

Virginia Fonseca e Vini Jr. haviam terminado o relacionamento em maio, após cerca de sete meses juntos. Na época, a separação aconteceu em meio a rumores sobre uma crise entre os dois.