Mudança no rosto de Vini Jr. faz internautas resgatarem antes e depois de Virginia Fonseca; veja

Virginia passou por diversos procedimentos estéticos ao longo dos anos.

A comparação entre fotos antigas e atuais ganhou força após a repercussão da transformação de Vini Jr. ( Foto: Instagram/@virginia )

Virginia Fonseca voltou a ser assunto nas redes sociais após a repercussão da mudança no visual de Vinicius Júnior. Depois de o atacante da Seleção Brasileira chamar atenção pelo novo rosto, internautas passaram a resgatar imagens do antes e depois de Virginia Fonseca, destacando as transformações estéticas da influenciadora ao longo dos últimos anos.

Na última terça-feira (21), uma publicação feita na rede social X reuniu fotos antigas e atuais da apresentadora. Nos comentários, usuários reagiram de forma bem-humorada às mudanças na aparência da influenciadora. "Virginia Fonseca morreu e foi substituída", escreveu um perfil. "É outra pessoa", comentou outro internauta.

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Quais procedimentos Virginia Fonseca já fez?

Ao longo da carreira como influenciadora digital, Virginia nunca escondeu que passou por diversos procedimentos estéticos. Entre as intervenções, estão a gengivoplastia, realizada em 2017, e a colocação de lentes de contato dentárias, em 2018.

No mesmo ano, ela também se submeteu a uma lipoaspiração, colocou próteses de silicone nos seios e realizou uma mastopexia. Em 2020, fez uma Lipo LAD, técnica conhecida por proporcionar maior definição muscular.

Antes e depois de Virginia viralizou nas redes (Reprodução)

As mudanças continuaram nos anos seguintes. Em 2021, Virginia realizou uma rinomodelação. Já em 2024, passou por um tratamento facial com PDRN, popularmente apelidado de "esperma de salmão", além do procedimento estético LhaLa Peel, que repercutiu nas redes sociais por deixar seu rosto intensamente avermelhado durante a recuperação.

Em 2025, a influenciadora voltou a fazer uma mastopexia. No ano seguinte, revelou ainda que realizou procedimentos nos glúteos como parte da preparação para desfilar no Carnaval pela escola de samba Grande Rio.