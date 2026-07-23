QUI · 29 OUT 2026Assine
O Liberal 80 anos
QUI · 29 OUT 2026
Edição impressaAssine
O Liberal 80 anos
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

CELEBRIDADES

Mudança no rosto de Vini Jr. faz internautas resgatarem antes e depois de Virginia Fonseca; veja

Virginia passou por diversos procedimentos estéticos ao longo dos anos.

Gabrielle Borges

23 de julho de 2026 às 09:01

A comparação entre fotos antigas e atuais ganhou força após a repercussão da transformação de Vini Jr.

A comparação entre fotos antigas e atuais ganhou força após a repercussão da transformação de Vini Jr. ( Foto: Instagram/@virginia )

Virginia Fonseca voltou a ser assunto nas redes sociais após a repercussão da mudança no visual de Vinicius Júnior. Depois de o atacante da Seleção Brasileira chamar atenção pelo novo rosto, internautas passaram a resgatar imagens do antes e depois de Virginia Fonseca, destacando as transformações estéticas da influenciadora ao longo dos últimos anos.

Na última terça-feira (21), uma publicação feita na rede social X reuniu fotos antigas e atuais da apresentadora. Nos comentários, usuários reagiram de forma bem-humorada às mudanças na aparência da influenciadora. "Virginia Fonseca morreu e foi substituída", escreveu um perfil. "É outra pessoa", comentou outro internauta.

VEJA MAIS

Virginia Fonseca tem 48 horas para remover publicidade irregular de apostas Decisão da Justiça do Distrito Federal estabelece novas regras de transparência e multa em caso de descumprimento pela influenciadora digital

Virginia e Vini Jr voltaram? Influenciadora e jogador trocam beijos em evento A volta do então ex-casal era especulada há semanas

Zé Felipe compra o próprio jato após divórcio com Virginia A compra do novo avião também fez com que internautas relembrassem a aeronave que o cantor havia recebido de Virginia Fonseca cerca de dois meses antes do anúncio oficial do divórcio, em maio de 2025

Quais procedimentos Virginia Fonseca já fez?

Ao longo da carreira como influenciadora digital, Virginia nunca escondeu que passou por diversos procedimentos estéticos. Entre as intervenções, estão a gengivoplastia, realizada em 2017, e a colocação de lentes de contato dentárias, em 2018.

No mesmo ano, ela também se submeteu a uma lipoaspiração, colocou próteses de silicone nos seios e realizou uma mastopexia. Em 2020, fez uma Lipo LAD, técnica conhecida por proporcionar maior definição muscular.

Antes e depois de Virginia viralizou nas redes
Antes e depois de Virginia viralizou nas redes (Reprodução)

As mudanças continuaram nos anos seguintes. Em 2021, Virginia realizou uma rinomodelação. Já em 2024, passou por um tratamento facial com PDRN, popularmente apelidado de "esperma de salmão", além do procedimento estético LhaLa Peel, que repercutiu nas redes sociais por deixar seu rosto intensamente avermelhado durante a recuperação.

Em 2025, a influenciadora voltou a fazer uma mastopexia. No ano seguinte, revelou ainda que realizou procedimentos nos glúteos como parte da preparação para desfilar no Carnaval pela escola de samba Grande Rio.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assuntos relacionados

celebridades
Variedades
antes e depois
Virginia Fonseca
Vinir Jr