VÍDEO: Ex-BBB Marcus Vinicius revela conselho de Gizelly para não fazer conteúdo adulto

Influenciadora afirmou que o paraense chegou a ter apenas R$ 180 para passar o mês antes de conseguir uma nova oportunidade profissional

A ex-BBB Gizelly Bicalho revelou que aconselhou o paraense Marcus Vinicius, participante do BBB 24, a não produzir conteúdo adulto durante uma fase de dificuldades financeiras. Os dois, que não participaram da mesma edição do reality, se aproximaram fora da televisão e mantêm uma amizade.

Nos últimos dias, o ex-brother compartilhou nas redes sociais que enfrentava dificuldades para encontrar novas oportunidades profissionais e que chegou a receber propostas para divulgar casas de apostas e produzir conteúdo adulto.

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Durante um encontro recentemente, produção da qual Marcus atualmente participa, Gizelly contou que conversou com o paraense e tentou ajudá-lo em um momento delicado.

“Falei para ele não ter vergonha de expor a vulnerabilidade dele. Ele está passando por um momento difícil e eu já estive no fundo do poço”, afirmou Gizelly.

Confira o vídeo:

A influenciadora revelou ainda que Marcus chegou a considerar a possibilidade de criar conteúdo adulto por causa da situação financeira. “Ele ia fazer conteúdo adulto e eu falei: ‘Você não vai fazer isso se você quer ter uma carreira de ator, de influenciador e fechar publicidade’”, contou.

De acordo com Gizelly, o ex-BBB contou que estava com pouco dinheiro e enfrentava dificuldades para se manter.

“Ele falou: ‘Gizelly, eu não tenho mais dinheiro, eu tenho R$ 180 para passar o mês e arrumei um saco de pão, queijo e mortadela’. Aí eu disse: ‘Você vai comer isso e vai falar sua verdade na internet’”, relatou a ex-BBB.

Após compartilhar sua realidade com os seguidores, Marcus recebeu apoio do público e passou a ganhar novas oportunidades profissionais.