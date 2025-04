Marcus Vinicius, ex-BBB 24, passa por 12h de cirurgia em novo transplante capilar

O ex-BBB 24 paraense Marcus Vinicius, passou por um novo transplante capilar, com duração de 12 horas, no início deste mês. Ele, que já havia se submetido ao mesmo tipo de cirurgia em 2020 sem sucesso, decidiu tentar novamente após uma avaliação detalhada com os profissionais.

“Eu já tinha feito um implante capilar antes, mas não tive um bom resultado... foi bem complicado e o resultado não chegou nem perto do que eu esperava”, explicou Marcus.

Após conversar com o médico responsável, o comissário de bordo decidiu encarar um novo procedimento. “Vi os resultados do trabalho dele, conversamos bastante sobre a minha situação... e falei: ‘então tá, chegou o momento de fazer de novo’”, contou.

Durante a cirurgia, Marcus permaneceu acordado e contou que não sentiu dor. “Entrei na sala de cirurgia às 8h15 e saí já era 21h. Foi bem tranquilo, conversei com a equipe o tempo todo. Teve um cuidado muito grande com a separação dos folículos e com a forma do cabelo”, relatou.

Segundo ele, os primeiros quatro dias de recuperação foram os mais delicados. “Tive que dormir meio sentado para não danificar os folículos. É só um cuidado, uns dias assim, mas vale muito a pena”, compartilhou.

Mais vaidoso após sua participação no reality show, Marcus revelou que começou a perder cabelo por volta dos 20 anos e que a questão já o incomodava havia cerca de uma década.

“Como ator, isso prejudica bastante”, afirmou. Agora, após o novo procedimento, ele está otimista, embora prefira não criar grandes expectativas. “Desta vez não estou com tantas. Estou deixando rolar porque sei que vai dar bom. E estou super confiante quanto ao resultado”, afirmou.