VÍDEO: Marcus Vinícius leva chute na cara de Celso Portiolli

O ex-BBB Marcus Vinícius participou do quadro "Passa ou Repassa" no programa Domingo Legal, do SBT, neste domingo (11), e acabou levando um chute na cara do apresentador Celso Portiolli.

Antes de iniciar a prova, em que os participantes devem pegar a bola com um cesto na cabeça, Celso brincou de tentar chutar a bola, mas acabou acertando a cara de Marcus, que estava tentando pegar a bola com o cesto. Apesar do susto, o ator não se feriu.

ASSISTA: