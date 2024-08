VÍDEO: Isabelle Nogueira revela preparação para ser musa da Grande Rio em homenagem ao Pará

A ex-BBB e cunhã-poranga Isabelle Nogueira revelou como está se preparando para ser musa da Grande Rio, escola de samba do Rio de Janeiro que homenageará o Pará no carnaval do ano que vem. A manauara esteve em Belém em julho, participando da gravação do clipe de Joelma.

“Olha, a minha preparação já tá iniciando, né, com a volta aos treinos. Depois do confinamento, eu acho que agora realmente vou focar nos treinos, porque tive Parintins. Aí, tem foco no treino, aulas de samba”, disse Isabelle.

Em 2025, a Grande Rio vai levar o estado do Pará para a Marquês de Sapucaí, com o enredo "Pororocas Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós." O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e a esposa, Daniela Barbalho, deverão participar do desfile da escola de samba junto à presidência da agremiação.