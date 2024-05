Carnaval de Belém 2025: Escolas de Samba lançam enredos com temática amazônica na Aldeia Cabana

No próximo sábado (01/6), as nove agremiações carnavalescas do Grupo Especial de Belém se reunirão no Complexo Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira, para o lançamento conjunto dos enredos para o carnaval de 2025. O evento, que irá iniciar às 19h, contará com apresentações das escolas de samba, a entrega dos prêmios dos melhores do carnaval de 2024 e um show de encerramento com o cantor nacional Emerson Dias, conhecido por suas passagens pelas escolas de samba Salgueiro e Grande Rio, do Rio de Janeiro. Os ingressos para a programação estão sendo vendidos on-line e no dia do evento de forma presencial.

Para o carnaval do 2025, ano que ocorrerá a COP-30 na cidade, a Escolas de Samba Associadas (ESA), propôs uma iniciativa: colocar a Amazônia como temática única para nortear os enredos das agremiações de Belém. Segundo Fernando “Guga” Gomes, presidente da ESA, a proposta tinha motivação destacar a defesa da região, a preservação dos rios, a importância das florestas, as lendas regionais e o potencial científico do Norte.

“A gente sempre teve uma preocupação de como fazer com o que carnaval de Belém despontasse, não para concorrer com o Rio ou São Paulo, em grandeza, beleza e encanto. Mas de poder apresentar alternativas para a sociedade, de ter um mundo melhor. Por que não abordar um tema que é nosso? Está no cotidiano, que é do povo, os desafios que a gente tem, de ter uma economia sustentável, de conviver com a natureza, mas com responsabilidade ambiental”, explicou o presidente sobre a motivação por trás da proposta ao Grupo Liberal.

Conheça os enredos a serem lançados:

Embaixada de Samba: Encantaria, o rito das águas;

Piratas da Batucada: Meu Planeta é Amazônia;

Acadêmicos de Samba da Pedreira: Rudá: A Explosão de Amor em Defesa da Floresta;

Deixa Falar: Uma gota de amor para salvar a criação;

Mocidade Olariense: A Revolta das Icamiabas, um delírio fascinante em defesa do reino das pedras verdes;

Bole Bole: Amazônia Ensolarada;

Rancho Não Posso me Amofiná: A História do Mascate Amazônico que se tornou midas do norte;

Quem São Eles: O Despertar da Floresta;

Boêmios da Vila Famosa: "Sucupira" Terra dos Absurdos.

Fernando destacou a importância de usar o carnaval como um meio de provocar debate e conscientização. “A cultura popular chega mais fácil nas comunidades, que dialoga, joga mais fácil com a juventude que participa das escolas de samba, na bateria”, continuou falando sobre a escolha do tema único.

Inicialmente, Fernando informou que os carnavalescos tiveram uma certa resistência ao tema única, o que já era algo esperado. “Houve uma preocupação muito grande das equipes no sentido limitar muito a capacidade criativa. Mas aí nós fizemos um debate com a participação do professor João de Jesus Paz Loureiro e do Paulo Pinho, doutor em sustentabilidade, com a prefeitura de Belém”, acrescentou.

Fernando mencionou que os carnavalescos poderão abordar a Amazônia de inúmeras formas, seja nas mazelas da população, dos problemas, podem fazer apologia da beleza, da fauna e flora da região. “São infinitas as possibilidades que eles têm e aí ampliou a capacidade criativa deles ao contrário do que eles imaginavam”, complementou.

Questionado sobre como estão os preparativos para o carnaval de 2025, o presidente informou que o andadamente ocorre de forma inédita. De acordo com Fernando, as agremiações seguem debatendo em rede sobre a temática única e em diálogo permanente com a Prefeitura de Belém e com o Governo do Estado, no sentindo de desembolsos para subvenções antecipadas.

“Para que a gente consiga comprar mais barato, consiga já preparar o carnaval com bastante antecedência, porque o ano que vem é o ano da COP, vamos receber tantas autoridades importantes nessa tema que a gente está abordando, então, precisamos, em forma de arte, apresentar alternativas para o mundo todo”, acrescentou Guga.

O presidente da ESA afirmou que está com grandes expectativas para o carnaval de 2025. Segundo ele, nunca na história do Carnaval de Belém, houve diálogo sobre o carnaval do próximo ano ainda no primeiro semestre que antecede a data. “Quando acabava os desfiles ali por fevereiro, março, tinha aquela ressaca imensa que durava até setembro. Agora, não. Já retornamos debatendo o enredo, a estrutura”, explicou.

Além das apresentações do enredos das nove agremiações carnavalescas da cidade, haverá também show da banda “Batuqe Cabano”, formado por Bruno Costa e Fábio Moreno.

SERVIÇO

Lançamentos dos Enredos das Escolas de Samba de Belém

Data: sábado, 1ª de junho;

Horário: a partir das 19h;

Local: na Aldeia Cabana, na Av. Pedro Mirando, no bairro da Belém;

Os ingressos estão sendo vendidos de forma on-line pelo número 91 98217-4782, assim como também no dia do evento de forma presencial.