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VÍDEO: Personagem de Flávia Alessandra usa gíria paraense pela segunda vez em 'Quem Ama Cuida'

Atriz repetiu a expressão "égua" em cena da noverla e uso da gíria voltou a repercutir entre os paraenses

Hannah Franco
fonte

Personagem de Flávia Alessandra volta a usar gíria paraense em novela das 9 (Reprodução/TV Globo)

A atriz Flávia Alessandra voltou a chamar a atenção dos paraenses ao repetir a expressão "égua" em uma cena de "Quem Ama Cuida", novela das 9 da TV Globo. O momento foi ao ar nesta sexta-feira (24) e rapidamente repercutiu nas redes sociais. Nos últimos dias, a personagem Fábia já havia viralizado ao usar a gíria pela primeira vez na trama.

Na nova sequência, Fábia conversa com Carmita (Deborah Evelyn), que desabafa sobre problemas no relacionamento com Edson (Vandré Silveira). Ao ouvir a história da amiga, a personagem reage com surpresa e indignação ao dizer "Égua, Tatá!", utilizando a expressão em um dos contextos mais comuns do vocabulário paraense.

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Gíria paraense voltou a repercutir na novela

A primeira vez que Flávia Alessandra usou a expressão na novela aconteceu nos últimos dias e chamou a atenção dos internautas. O trecho, compartilhado pelo perfil oficial da TV Globo, viralizou rapidamente e recebeu diversos comentários de paraenses, que comemoraram a presença da gíria em uma produção exibida em rede nacional.

Nos capítulos recentes, Fábia também ganhou mais espaço na trama. Casada com Ulisses, a personagem passou a integrar o núcleo central da novela, envolvido no principal mistério da história: a morte de Arthur (Antonio Fagundes).

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Flávia Alessandra

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