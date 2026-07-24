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Após meme de 'As Branquelas', Vini Jr. posta foto com Terry Crews e diz estar esperando por Haaland

No período da Copa do Mundo, uma montagem inspirada no filme "As Branquelas" fez sucesso com o rosto dos jogadores na internet

Victoria Rodrigues
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Os fãs do craque gostaram do encontro de Vini Jr. com o astro americano. (Foto: Reprodução/ Instagram @vinijr)

O jogador da Seleção Brasileira Vini Jr. voltou a surpreender os seus seguidores ao publicar uma sequência de fotos inéditas ao lado do ator americano Terry Crews em seu perfil do Instagram. Na legenda, o craque escreveu que "os dois estão esperando por Haaland", fazendo referência ao meme de uma montagem inspirada no filme "As Branquelas" que trocou o rosto dos protagonistas pelos de Vini e Erling Haaland e circulou pelas redes sociais durante o período da Copa do Mundo 2026.

Após verem a publicação do atleta brasileiro, muitas pessoas comentaram sobre o encontro dos famosos após a repercussão do meme na internet. "Vou colocar esse encontro nos livros de história", disse um perfil. "O pai do Vini tem 2 empregos", brincou uma seguidora. "Onde você está, Erling?", questionou uma terceira usuária aos risos.

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Encontro de Vini e Terry Crews no Cristo Redentor

Nesta quinta-feira (23), Vini Jr. chegou a publicar uma foto de seu primeiro encontro com Terry Crews, que aconteceu em um momento de agradecimento aos pés do Cristo Redentor. "Mesmo sendo o nosso primeiro encontro, parecia que eu estava reencontrando um irmão mais novo e um amigo de longa data. O amor e o respeito mútuo foram imediatos e reais. Eu realmente acredito que este é o começo de uma amizade que vai durar para sempre", escreveu o jogador nas redes sociais.

O ator também fez uma declaração de amizade ao craque brasileiro, dizendo que já era muito fã do atleta antes da Copa do Mundo. "O Vini é um dos maiores e mais empolgantes jogadores de futebol do mundo. O talento, a velocidade, o preparo físico e tudo o que ele faz em campo são absolutamente incríveis. Eu já era um fã gigante — mas conhecê-lo pessoalmente me fez ficar impressionado do mesmo jeito com o coração dele, o espírito dele e o amor que ele carrega pelo Brasil", disse Terry Crews.

"Mesmo sendo o nosso primeiro encontro, parecia que eu estava reencontrando um irmão mais novo e um amigo de longa data. O amor e o respeito mútuo foram imediatos e reais. Eu realmente acredito que este é o começo de uma amizade que vai durar para sempre. Ainda estou deslumbrado com o Vini, deslumbrado com o Brasil e muito grato por ter compartilhado esse momento inesquecível em um lugar tão poderoso e lindo", complementou o astro americano Terry Crews sobre o encontro com Vini Jr.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em oliberal.com)

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