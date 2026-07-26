Entre o autocuidado e os dias de sol, Maíza Tenório traduz o estilo do verão amazônico

Acadêmica de Biomedicina e social media, a paraense de 20 anos protagoniza a edição deste domingo (26)

A Gata da Capa da semana é a modelo Maíza Tenório ( Foto: Thiago Gomes / O Liberal )

Quando o verão paraense chega, ele transforma a paisagem, muda a rotina e inspira diferentes formas de aproveitar a estação mais aguardada do ano. Para a social media Maíza Tenório, de 20 anos, esse período significa dias de praia, autocuidado e momentos ao lado da família. Convidada da edição deste domingo (26) do projeto Gata da Capa, ela protagoniza um ensaio realizado à beira da piscina, em um cenário que reúne sol, cores vibrantes e a leveza que marcam a estação mais quente do ano.

Entre o autocuidado e os dias de sol, Maíza Tenório traduz o estilo do verão amazônico < > Maíza Tenório (Thiago Gomes / O Liberal)

Nas redes sociais, onde soma mais de 9 mil seguidores, Maíza compartilha parte da rotina entre os estudos, o trabalho e produções voltadas ao universo digital. Logo na biografia do Instagram, ela resume a forma como procura conduzir a própria trajetória com a frase em inglês "Be your best version" ("Seja sua melhor versão"), mensagem que acompanha o conteúdo publicado em seu perfil.

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Rotina dividida entre estudos e trabalho

Além da graduação em Biomedicina, Maíza também integra o casting da BGO Talents, onde participa de trabalhos de modelagem para fotografia e passarela. A jovem conta que procura organizar os compromissos para manter uma rotina equilibrada, conciliando faculdade, trabalho, atividade física e os cuidados dedicados à avó.

"Eu estudo, trabalho, faço atividade física e também cuido da minha avó. Mas consigo conciliar os horários para manter uma vida equilibrada e também ter esse momento de autocuidado", afirma.

Ao falar sobre a própria personalidade, Maíza se define como uma pessoa persistente. Escorpiana, ela acredita que essa é a característica do signo que mais está presente no dia a dia e que a ajuda a enfrentar os desafios da rotina.

Verão com proteção e leveza

Apaixonada pelas praias paraenses, a universitária diz que Salinópolis está entre os destinos preferidos para aproveitar o mês de julho. Segundo ela, os dias de temperaturas elevadas também exigem atenção especial com a saúde da pele e com a alimentação, hábitos que fazem parte da rotina durante toda a estação.

"Muita skincare, muito protetor solar. Geralmente eu gosto de fazer refeições bem leves", conta.

Mesmo com a agenda dividida entre estudos e trabalho, Maíza mantém uma rotina de atividades físicas cerca de três vezes por semana. Para ela, esse cuidado complementa outros hábitos voltados ao bem-estar.

Ao compartilhar dicas para enfrentar o calor característico da região, ela destaca medidas simples que considera indispensáveis para aproveitar o verão com mais qualidade.

"Muito protetor solar no rosto por causa das manchas, tomar bastante vitamina C, suco detox também é muito bom e beber bastante água", orienta.

Dias de praia e tempo em família

Quando chega a hora de montar a produção para um dia de descanso, conforto é prioridade. Maíza conta que prefere biquínis confortáveis e costuma completar o visual com saídas de praia mais longas para aproveitar o dia com tranquilidade.

"Eu gosto de um biquíni confortável e adoro usar saídas de praia longas", revela.

Para as férias de julho, os planos já estão definidos. Entre uma pausa na rotina e outra, ela pretende viajar para aproveitar o verão amazônico ao lado das pessoas mais próximas.