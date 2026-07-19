Ensaio de Larissa Torres celebra a beleza e o espírito do verão amazônico

O verão amazônico já começa a ganhar forma, cores e beleza com um ensaio repleto de leveza e sensualidade protagonizado pela modelo Larissa Torres, de 23 anos. As fotografias integram o projeto Gata da Capa, que reúne equipe de fotografia, maquiagem e produção para valorizar a beleza, a personalidade e a identidade da mulher amazônida durante a estação mais aguardada do ano no Pará.

Mais do que um ensaio de moda, a proposta é traduzir em imagens a energia, a alegria e o estilo de vida que marcam o verão amazônico. Entre praias, balneários, encontros com amigos e contato com a natureza, cada clique busca retratar a autenticidade da mulher paraense e sua conexão com uma das épocas mais vibrantes do calendário regional.

Apaixonada pelo clima da temporada, Larissa revela que julho é o mês mais esperado do ano. Para ela, o verão representa um momento de descanso, diversão e renovação das energias ao lado das pessoas que ama. “Julho é o melhor mês do ano, época de curtir, relaxar e esfriar a cabeça. Sempre aproveito para ir para a praia. Salinas é sempre um destino presente, está entre meus lugares favoritos”, conta.

Para aproveitar a estação, a modelo mantém uma rotina de preparação que inclui alimentação equilibrada, exercícios físicos e descanso. Ela afirma que a disciplina faz parte da sua personalidade e que a maior motivação para buscar crescimento vem da família. “Sou muito decidida, empenhada em tudo o que eu faço, me considero uma pessoa muito inteligente. O que me motiva em tudo é meu filho. Tudo o que eu faço é por ele”, afirma.

Gata da Capa < > Foto: Thiago Gomes | O Liberal

Nos bastidores do ensaio, a preparação envolve produção de maquiagem, escolha dos figurinos e orientação de poses para transmitir a essência do verão amazônico. Larissa diz que se sente confortável diante das câmeras e acredita que a sensualidade faz parte da proposta das imagens. “Gosto de poses mais sensuais, me considero um pouco exibida”, brinca.

Para a modelo, participar do projeto representa mais do que posar para fotografias. É uma oportunidade de fortalecer a autoestima, explorar diferentes facetas da profissão e representar a beleza da mulher paraense. “É uma experiência nova, uma nova oportunidade, novos ares. Estou muito feliz”, destaca ao falar sobre o convite para integrar o projeto.

Fora das câmeras, Larissa afirma que sua principal inspiração é a família. Ela atribui à mãe boa parte da força que encontrou para seguir seus objetivos e diz que o filho, de quatro anos, é o combustível para continuar sonhando e evoluindo. “Nos meus dias de descanso eu dedico para ficar com meu filho, passear e curtir ele.”