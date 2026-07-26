Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Por que as 'paquitas' Andréa Sorvetão e Bárbara Borges não foram convidadas para show de Xuxa?

Entenda as razões por trás da ausência de Andréa Sorvetão e Bárbara Borges, que não participaram da homenagem a Xuxa Meneghel

Estadão Conteúdo

Andréa Sorvetão e Bárbara Borges, ex-paquitas de Xuxa Meneghel, usaram as redes sociais nesta semana para explicar o porquê de não estarem presentes no show O Último Voo da Nave, que ocorreu no último sábado, 25, no Nubank Parque, em São Paulo.

Por que Andrea Sorvetão não participou do show de Xuxa?

Andréa usou um vídeo para desabafar sobre o tema, mostrando uma frase que teria sido dita por Xuxa indicando que, na apresentação, estariam as paquitas que quisessem e pudessem.

"Na verdade, quem convida para a festa é a anfitriã. Você não vai se você quer, tem que ter um convite. E mais uma vez eu fui cortada de todas as homenagens que houve para as paquitas desde o documentário", afirmou Sorvetão.

VEJA MAIS

image 'Ainda não estou pensando na aposentadoria', diz Xuxa antes de turnê
A Rainha dos Baixinhos aborda a turnê ‘O Último Voo da Nave’ e a pressão sobre a imagem e o envelhecimento natural

image Por onde andam as paquitas que voltam aos palcos com Xuxa em 'O Último Voo da Nave'
O reencontro despertou a nostalgia dos fãs e também a curiosidade sobre os caminhos que essas mulheres seguiram após deixarem o universo das paquitas

image Xuxa rebate boatos sobre 'pacto com diabo': 'Das coisas que mais me deixa chateada'

Em seguida, mostrou um vídeo em que Xuxa afirma que nunca deixou de falar com uma paquita por motivos políticos. "Eu deixo de falar com paquita por ser homofóbica, não suporto isso. Homofobia não dá para mim", diz a apresentadora no trecho.

Andréa Sorvetão, então, deu sua visão: "O seu desentendimento comigo é político, sim, desde que a gente fez um vídeo falando que era hétero, cristão e tradicional. Desde então você vem querendo colocar essa faixa de homofobia em mim e no Conrado cantor e seu marido. Mas continuamos firmes no que a gente pensa e defende".

Por fim, a ex-paquita ainda afirmou que autoriza o uso de sua imagem no show, caso seja necessário. "Está autorizada. Vocês podem usar."

Por que Bárbara Borges não participou do show da Xuxa em SP?

Atriz, ex-paquita e vencedora do reality A Fazenda há alguns anos, Bárbara Borges também falou sobre sua ausência na apresentação O Último Voo da Nave nas redes sociais. "O show é da Xuxa! A celebração é dela e ela tem o direito legítimo de convidar quem ela quiser."

Bárbara atribuiu a falta de convite ao fato de ter defendido publicamente Marlene Mattos, diretora que trabalhou com Xuxa durante quase duas décadas e foi alvo de críticas por parte da apresentadora recentemente, inclusive em seu documentário.

"Já falei e repito que compreendo sem ressentimento eu não ter sido convidada e pela rejeição que sofri por ter furado a bolha e expressado o que eu sentia. Pago um preço alto por isso, mas foi o preço dos meus sentimentos, que são valiosos demais", afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Bárbara Borges

Andréa Sorvetão

show

Xuxa

ausência
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Belém recebe espetáculo de Capoeira Angola com ingressos gratuitos; veja como garantir entrada

A montagem será realizada no dia 14 de agosto no Margarida Schivasappa

28.07.26 13h17

DESABAFO

VÍDEO: Erika Januza quebra silêncio sobre término com Arlindinho: 'Depois da lama que me colocaram'

O pronunciamento ocorre dias após a repercussão de imagens do pagodeiro saindo de uma casa de swing

28.07.26 12h33

CULTURA

Modelo paraense Maria Carolina inicia temporada de trabalhos em Londres

Ela chegou na última quinta-feira (23) e poderá expandir a atuação para Espanha e Alemanha durante o segundo semestre

28.07.26 12h10

POLÊMICA

Após repercussão por conotação sexual em vídeo com o filho, Zé Felipe pede desculpas; entenda

O cantor se explicou e afirmou que a gravação mostrava um momento do cotidiano

28.07.26 10h11

MAIS LIDAS EM CULTURA

PROPOSTA

Nora de Andressa Urach com 'duas vaginas' recebe convite para campanha de absorvente

Maya Braga falou sobre suposta campanha que relacionava sua condição íntima rara ao conceito de “absorção dupla” do produto

28.07.26 23h40

'AÇAÍ DE VERDADE'

VÍDEO: cantor Matheus Fernandes 'farma aura' ao comer peixe com açaí no Pará

Artista cearense aproveitou shows no Pará para experimentar peixe com açaí e entrou na trend de 'farmar aura'

28.07.26 21h39

NOVELA

VÍDEO: Personagem de Flávia Alessandra usa gíria paraense pela segunda vez em 'Quem Ama Cuida'

Atriz repetiu a expressão "égua" em cena da noverla e uso da gíria voltou a repercutir entre os paraenses

24.07.26 21h50

MISS BRASIL

Miss Universe Brasil: Maria Gabriela encerra reinado com vestido inspirado em 'A Última Ceia'

A escolha deu continuidade ao simbolismo religioso que marcou seu reinado, iniciado com o traje típico inspirado em Nossa Senhora Aparecida no Miss Universo 2025

27.07.26 9h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda