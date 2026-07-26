Por que as 'paquitas' Andréa Sorvetão e Bárbara Borges não foram convidadas para show de Xuxa?

Andréa Sorvetão e Bárbara Borges, ex-paquitas de Xuxa Meneghel, usaram as redes sociais nesta semana para explicar o porquê de não estarem presentes no show O Último Voo da Nave, que ocorreu no último sábado, 25, no Nubank Parque, em São Paulo.

Por que Andrea Sorvetão não participou do show de Xuxa?

Andréa usou um vídeo para desabafar sobre o tema, mostrando uma frase que teria sido dita por Xuxa indicando que, na apresentação, estariam as paquitas que quisessem e pudessem.

"Na verdade, quem convida para a festa é a anfitriã. Você não vai se você quer, tem que ter um convite. E mais uma vez eu fui cortada de todas as homenagens que houve para as paquitas desde o documentário", afirmou Sorvetão.

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Em seguida, mostrou um vídeo em que Xuxa afirma que nunca deixou de falar com uma paquita por motivos políticos. "Eu deixo de falar com paquita por ser homofóbica, não suporto isso. Homofobia não dá para mim", diz a apresentadora no trecho.

Andréa Sorvetão, então, deu sua visão: "O seu desentendimento comigo é político, sim, desde que a gente fez um vídeo falando que era hétero, cristão e tradicional. Desde então você vem querendo colocar essa faixa de homofobia em mim e no Conrado cantor e seu marido. Mas continuamos firmes no que a gente pensa e defende".

Por fim, a ex-paquita ainda afirmou que autoriza o uso de sua imagem no show, caso seja necessário. "Está autorizada. Vocês podem usar."

Por que Bárbara Borges não participou do show da Xuxa em SP?

Atriz, ex-paquita e vencedora do reality A Fazenda há alguns anos, Bárbara Borges também falou sobre sua ausência na apresentação O Último Voo da Nave nas redes sociais. "O show é da Xuxa! A celebração é dela e ela tem o direito legítimo de convidar quem ela quiser."

Bárbara atribuiu a falta de convite ao fato de ter defendido publicamente Marlene Mattos, diretora que trabalhou com Xuxa durante quase duas décadas e foi alvo de críticas por parte da apresentadora recentemente, inclusive em seu documentário.

"Já falei e repito que compreendo sem ressentimento eu não ter sido convidada e pela rejeição que sofri por ter furado a bolha e expressado o que eu sentia. Pago um preço alto por isso, mas foi o preço dos meus sentimentos, que são valiosos demais", afirmou.