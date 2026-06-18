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Xuxa rebate boatos sobre 'pacto com diabo': 'Das coisas que mais me deixa chateada'

Estadão Conteúdo

Xuxa Meneghel voltou a comentar um dos rumores mais persistentes de sua trajetória artística. Em entrevista ao videocast Quem é Você Nesse Rolê?, apresentado por Thais Fersoza e divulgado nessa quarta-feira, 17, a apresentadora rebateu as especulações de que teria feito um pacto para alcançar o sucesso e afirmou que esse é um dos boatos que mais a incomodam.

Ao refletir sobre a dimensão de sua carreira, construída ao longo de décadas no Brasil e em outros países, a eterna Rainha dos Baixinhos disse acreditar que suas conquistas vieram de uma força positiva e não do que muitos insinuam.

Durante a conversa, Xuxa questionou a lógica por trás dos comentários que a acompanham desde o auge de sua popularidade.

"Quando vejo as pessoas falando 'A Xuxa tem pacto com o diabo', eu penso: Caraca, será que as pessoas dão tanto valor para o cara lá de baixo, achando que ele tem esse poder todo de me dar tudo isso que eu tenho?", contestou.

A apresentadora continuou dizendo que esse tipo de interpretação ignora aquilo em que acredita. "Estão tirando o poder dele Deus. Impossível ter tudo isso que eu tive, viver tudo o que vivi, não só neste País, mas em vários países. Tem que ter alguma coisa poderosa em cima disso tudo, muito maior do que eu", declarou.

Em seguida, ela reforçou seu descontentamento com o boato.

"Isso é uma das coisas que mais me deixa chateada. Falar: 'Ela tem pacto com o diabo'. Não, cara, eu não tenho. Não posso ter. Uma pessoa que tem tudo que eu tenho não pode ter essa possibilidade", disse.

Histórias curiosas e novos projetos

A entrevista também teve espaço para momentos mais leves. Xuxa contou, por exemplo, que não costuma cantar fora dos compromissos profissionais e revelou que chegou a receber cerca de oito mil cartas por dia durante o auge de sua carreira na televisão.

Outro tema que chamou atenção foi sua conhecida curiosidade sobre vida extraterrestre. Em tom descontraído, ela afirmou que gostaria de viver uma experiência de abdução, arrancando risadas de Thais Fersoza.

Turnê marca nova fase da apresentadora

Enquanto relembra momentos marcantes de sua trajetória, Xuxa também se prepara para um novo desafio profissional. A apresentadora está prestes a iniciar a turnê O Último Voo da Nave, projeto que promete revisitar sucessos que marcaram gerações de fãs.

A estreia ocorre em São Paulo, nos dias 25 e 31 de julho. Depois, o espetáculo segue para Curitiba, em 26 de setembro; Belo Horizonte, em 14 de novembro; e será encerrado no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 20 de dezembro.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pela Eventim, com preços que variam entre R$ 97 e R$ 1.495, dependendo do setor escolhido e da modalidade de ingresso, como meia-entrada, entrada social ou inteira.

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XUXA MENEGHEL/ENTREVISTA/BOATOS/CHATEAÇÃO
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