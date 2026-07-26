Ryan Gosling será o novo Motoqueiro Fantasma em filme da Marvel; veja o que se sabe

Anúncio foi feito durante a San Diego Comic-Con 2026; estúdio também confirmou Pantera Negra 3 e revelou novidades sobre os próximos filmes do MCU

A Marvel Studios revelou no último sábado (25) uma série de novidades para o futuro do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) durante o tradicional painel da San Diego Comic-Con 2026. Entre os principais anúncios está a confirmação de que Ryan Gosling interpretará o Motoqueiro Fantasma em um novo filme do personagem, que chegará aos cinemas em 2028.

O ator, que recentemente estrelou Devoradores de Estrelas, subiu ao palco ao lado do presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, para oficializar sua entrada no MCU. O personagem já havia sido interpretado por Nicolas Cage em duas produções lançadas nos anos 2000, mas esta será a primeira adaptação produzida diretamente pela Marvel Studios.

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O longa será dirigido por Shawn Levy, responsável por Deadpool & Wolverine, marcando um novo trabalho ao lado de Ryan Gosling após a parceria em Star Wars: Starfighter, previsto para estrear em 2027.

Durante o evento, Levy comentou como surgiu a ideia do projeto. "Passamos muito tempo no ano passado fazendo Star Wars: Starfighter. Quando o Ryan começou a falar sobre sua visão para esse personagem, começamos a improvisar, e eu finalmente disse: 'Mano, vamos nessa'. Então, pessoal, nos vemos em 2028", afirmou o diretor.

Marvel também confirma Pantera Negra 3

Outra grande novidade anunciada no painel foi a confirmação de Pantera Negra 3. O diretor Ryan Coogler retornará ao comando da franquia, que também terá de volta Letitia Wright no papel de Shuri e Winston Duke como M'Baku.

O elenco contará ainda com David Jonsson, que interpretará o filho de T'Challa, e não uma nova versão do personagem vivido por Chadwick Boseman. Durante a apresentação, o ator agradeceu pela oportunidade de integrar a franquia.

"Quero agradecer muito. Obrigado Ryan, obrigado Kevin, obrigado a essa família incrível que tenho a honra de integrar. A honra é inteiramente minha", declarou.