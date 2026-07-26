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Marcos Palmeira elogia Belém durante gravações de série: 'Uma cidade tão rica'

Ator está na capital paraense para gravar a série "Brega Story" e compartilhou um vídeo elogiando a culinária, a cultura e o povo de Belém

Hannah Franco
fonte

Marcos Palmeira compartilha rotina em Belém e se declara à capital paraense (Instagram/@marcospalmeiraoficial)

O ator Marcos Palmeira tem aproveitado a estadia em Belém. Na capital paraense para as gravações de "Brega Story", nova série original do Globoplay, o artista vem compartilhando nas redes sociais registros da rotina na cidade e, neste domingo (26), publicou um vídeo elogiando a cultura, a culinária e a receptividade dos paraenses.

Nos stories do Instagram, Marcos falou sobre a experiência de viver temporariamente em Belém durante as gravações da produção. "Uma alegria estar aqui em Belém, participando da série Brega Story, podendo me aprofundar nesse universo de Belém, uma cidade tão rica, uma culinária tão especial, um povo maravilhoso, na Amazônia", afirmou.

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Em clima descontraído, o ator também mostrou que já incorporou algumas expressões típicas do vocabulário paraense. "Tô muito feliz de estar aqui conhecendo melhor Belém nesse dia a dia de um cidadão belenense. Égua, p****a, 'vambôra'. Beijo", brincou.

Desde o início das gravações, Marcos Palmeira tem sido visto em diferentes pontos da capital. Além de participar das filmagens em pontos turísticos, como o Ver-o-Peso, o ator também aproveitou momentos de lazer para conhecer a cidade. Nos últimos dias, ele foi flagrado passeando por Belém, visitando a ilha de Cotijuba e participando de uma festa com muito carimbó.

Série destaca o universo do tecnobrega

Inspirada na história em quadrinhos de Gidalti Jr., Brega Story mistura comédia, ação, drama e música para contar uma história ambientada no universo das aparelhagens e do tecnobrega paraense. O elenco principal reúne Marcos Palmeira, a cantora paraense Zaynara e o ator Jesuíta Barbosa.

Na trama, Zaynara interpreta Rubi, uma jovem garçonete que sonha em construir uma carreira na música. Ela divide o protagonismo com Lana, uma drag queen vivida por Jesuíta Barbosa. As histórias das duas mudam quando cruzam o caminho de Wanderson, personagem de Marcos Palmeira, um ex-rei do brega que tenta recuperar o prestígio em um cenário musical transformado pelo crescimento do tecnobrega.

Além dos protagonistas, os influenciadores paraenses Isis Vieira e João The Rocha também integram o elenco e participam das gravações realizadas em Belém. A série ainda não teve a data de estreia divulgada pelo Globoplay.

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