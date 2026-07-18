Com camisa do Remo, Marcos Palmeira aproveita ‘folga’ das gravações e curte noite paraense

Entre uma gravação e outra, o ator Marcos Palmeira aproveitou a noite paraense na última sexta-feira (17) para relaxar. O artista foi visto em um party hostel, no bairro de Nazaré, em Belém, onde acompanhou o show do cantor Gabriel Xavier, neto de Pinduca.

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Vestindo uma camisa do Clube do Remo, ele apareceu no meio do público assistindo à apresentação.

Nos Stories publicados pelo estabelecimento, Marcos também posou para fotos com fãs que o reconheceram durante a noite.

O artista está em Belém para as gravações de "Brega Story", nova produção original do Globoplay inspirada no universo do tecnobrega paraense e baseada na história em quadrinhos de Gigalti Jr.

Mais cedo, ainda na sexta-feira, o ator estava no Ver-o-Peso ao lado do elenco principal da série, que também reúne Zaynara e Jesuíta Barbosa, gravando para a produção de streaming que tem previsão de estrear em 2027.

Na trama, Zaynara interpreta Rubi, uma garçonete que sonha em seguir carreira como cantora. Ela divide o protagonismo com Lana, drag queen vivida por Jesuíta Barbosa, até que ambas cruzam o caminho de Wanderson, personagem de Marcos Palmeira, um ex-astro do brega que tenta recuperar o prestígio no cenário musica