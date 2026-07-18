Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Com camisa do Remo, Marcos Palmeira aproveita ‘folga’ das gravações e curte noite paraense

O ator está em Belém desde a semana passada filmando cenas da série ‘Brega Story’

Amanda Martins
fonte

Vestindo uma camisa do Clube do Remo, artista acompanhou o show que estava ocorrendo no party hostel no bairro de Nazaré (Ana Laura Carvalho | O Liberal)

Entre uma gravação e outra, o ator Marcos Palmeira aproveitou a noite paraense na última sexta-feira (17) para relaxar. O artista foi visto em um party hostel, no bairro de Nazaré, em Belém, onde acompanhou o show do cantor Gabriel Xavier, neto de Pinduca.

VEJA MAIS

image Elenco de 'Brega Story' aparece em pontos turísticos de Belém durante gravações
Atores compartilharam registros em cenários da capital paraense e posaram com admiradores durante as filmagens da nova série do Globoplay

image Zaynara estreia como atriz em nova série sobre o universo das aparelhagens do Pará
Inspirada na história em quadrinhos Brega Story, a nova série original do Globoplay reúne também Jesuíta Barbosa e Marcos Palmeira no elenco

image Marcos Palmeira realiza breve passagem por Belém e é visto em restaurante da capital
O ator da Globo visitou um estalecionamento vegetariano no último domingo (21)

Vestindo uma camisa do Clube do Remo, ele apareceu no meio do público assistindo à apresentação. 

Nos Stories publicados pelo estabelecimento, Marcos também posou para fotos com fãs que o reconheceram durante a noite.

image Atriz paraense Beatriz Cohen estreia no audiovisual em filme de Marcos Palmeira gravado no Pará
A artista celebra papel em longa que une drama familiar e que tem no elenco Dira Paes, Camila Morgado e Mell Muzzillo.

image Marcos Palmeira grava filme em Alter do Chão inspirado em história de família
Ator dirige e protagoniza Sedução ao lado do pai, Zelito Viana; longa é baseado na descoberta de uma segunda família mantida pelo avô do artista

O artista está em Belém para as gravações de "Brega Story", nova produção original do Globoplay inspirada no universo do tecnobrega paraense e baseada na história em quadrinhos de Gigalti Jr. 

Mais cedo, ainda na sexta-feira, o ator estava no Ver-o-Peso ao lado do elenco principal da série, que também reúne Zaynara e Jesuíta Barbosa, gravando para a produção de streaming que tem previsão de estrear em 2027.

Na trama, Zaynara interpreta Rubi, uma garçonete que sonha em seguir carreira como cantora. Ela divide o protagonismo com Lana, drag queen vivida por Jesuíta Barbosa, até que ambas cruzam o caminho de Wanderson, personagem de Marcos Palmeira, um ex-astro do brega que tenta recuperar o prestígio no cenário musica

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

marcos palmeira em belém

brega story

celebridades

Marcos Palmeira
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Daniela Fontan prepara a volta às novelas em ano de múltiplas estreias

Atriz paraense estreia em agosto na novela Por Você, chega aos cinemas com três produções em 2026 e reforça a relação afetiva com Belém, cidade onde nasceu

18.07.26 13h35

RELAX

Enaldinho desembarca no Pará e curte dia de praia no Atalaia, em Salinópolis

O influenciador publicou fotos aproveitando o verão paraense e vídeos acompanhando shows à noite

18.07.26 10h50

SÓ PARA RELAXAR

Com camisa do Remo, Marcos Palmeira aproveita ‘folga’ das gravações e curte noite paraense

O ator está em Belém desde a semana passada filmando cenas da série ‘Brega Story’

18.07.26 8h41

DINÂMICA

Campanha abre inscrições para levar público ao Rock in Rio 2026 com viagem paga

Participação é gratuita, destinada a maiores de 18 anos e envolve desafios criativos que aumentam as chances no sorteio

17.07.26 14h51

MAIS LIDAS EM CULTURA

VERÃO 2026

Richelle Halliday contagia o público no Palco Liberal em Salinas

Grande apresentação deste sábado (18), na Orla do Maçarico, teve um repertório eclético para todas as idades

19.07.26 0h05

CULTURA

‘Arabenejo’? Saiba quem é a dupla de palestinos que viralizou no Brasil cantando sofrência

O vídeo dos artistas cantando música em árabe com influências contemporâneas tem mais de 322 mil visualizações no Instagram

21.10.24 8h59

POLÊMICA

VÍDEO: Lia Mendonça, MC Daniel e influenciadores assam búfalo inteiro no Marajó

Publicação mostra preparo do animal inteiro em churrasqueira improvisada e gerou críticas nas redes sociais

14.07.26 20h42

Novela turca

Conheça quatro novelas turcas com Elçin Sangu, estrela de 'A Força do Amor'

A dizi é conhecida, também, como 'O Poder do Amor' e pelo nome original 'Sevdam Alabora'

02.07.25 19h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda