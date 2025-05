Marcos Palmeira grava filme em Alter do Chão inspirado em história de família

O ator Marcos Palmeira está há duas semanas em Alter do Chão, distrito de Santarém, no oeste do Pará, onde grava o filme Sedução. A produção é dirigida por ele e por seu pai, o cineasta Zelito Viana. Além de dirigir, Palmeira também protagoniza a obra.

A trama acompanha Paulo, um ator renomado e alienado em seu próprio mundo. Tudo muda quando ele recebe a notícia da morte de uma pessoa próxima e decide embarcar em uma jornada ao Norte do Brasil, iniciando uma trajetória de autoconhecimento e confrontos com o passado. O elenco conta ainda com Camila Morgado e Dira Paes.

O roteiro é inspirado em uma história pessoal da família Viana. O filme parte da descoberta feita por Zelito, já adulto, de que seu pai — avô de Marcos Palmeira — teve uma segunda família, até então desconhecida por ele.

As filmagens devem ser concluídas nas próximas semanas. Nos intervalos, Marcos tem aproveitado para conhecer melhor a região. Ele participou de uma roda de carimbó, visitou uma feira de artesanato local e até praticou stand-up paddle nas águas do Rio Tapajós.