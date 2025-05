Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (26/05)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (26/05), às 15h25, o filme "À Procura do Amor", dirigido por Nicole Holofcener e estrelado por Julia Louis-Dreyfus, James Gandolfini e Catherine Keener. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "À Procura do Amor" ?

A massagista Eva (Julia Louis-Dreyfus) é uma mulher divorciada e mãe solteira que teme a partida da sua filha para a faculdade. Ela logo começa um romance com Albert (James Gandolfini), um homem engraçado que está vivendo um momento muito parecido com o seu. Só que esse relacionamento será ameaçado com a chegada de sua nova cliente, Marianne (Catherine Keener), que é também ex-mulher de Albert.

Veja o trailer do filme "À Procura do Amor"

Informações do filme "À Procura do Amor"

Título original: Enough Said

Enough Said Classificação: 12 anos

12 anos Duração: 1h33min

1h33min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: romance, comédia

romance, comédia Lançamento: 2013

