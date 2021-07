Filme brasileiro recebe premiação em Cannes

O cinema brasileiro levou uma premiação no Festival de Cannes. A Mostra Cinéfondation deu ao filme Cantareira, o terceiro lugar da mostra focada em novos diretores, ainda estudantes do Festival. O filme, dividiu o prêmio com o curta romeno "Love Stories on the Move" de Carina-Gabriela Dasoveanu.

O paradoxo entre a metrópole e a natureza que literalmente a rodeia ganha corpo numa localidade: a Serra da Cantareira. Esse é o tema do curta-metragem "Cantareira", realizado pelo paulistano Rodrigo Ribeyro. Produzido como trabalho de conclusão de curso da Academia Internacional de Cinema de São Paulo, o filme marca presença na competição que, como o próprio festival define, é destinada "para inspirar e dar apoio à próxima geração de realizadores de cinema".

O diretor baseou muito de sua vivência para criar o roteiro. "Eu cresci na Cantareira, nesse lugar tranquilo, onde o tempo corre (ou corria) numa outra velocidade e onde o som colabora (ou colaborava) para um estado muito mais sereno", descreve. "Mudar para o centro de São Paulo, fazer amizade com os trabalhadores da região e perceber todas essas diferenças foi a faísca".

Com fotografia de Dani Drummond e arte de Gabriela Taiara, esse confronto entre o cosmopolita e o rural se faz valer da melhor maneira cinematográfica. Qualidade percebida pela curadoria da Cinéfondation. O Festival de Cannes vai acontecer entre 6 e 17 de julho de 2021.