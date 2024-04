Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (22)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (22/04), às 15h25, o filme "Dumbo", dirigido por Tim Burton e interpretado por Michael Keaton, Danny Devito, Colin Farrell, Eva Green, Nico Parker e Finley Hobbins. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

A ex-estrela de circo Holt Farrier (Colin Farrell) encontra seu mundo do avesso ao retornar da Primeira Guerra Mundial. No front, ele perdeu um braço e, enquanto estava lutando, sua esposa morreu. Agora, Holt precisa criar os dois filhos sozinho, além de cuidar de uma elefanta do circo que está grávida e próxima ao parto. Quando o bebê elefante nasce, todos ficam surpresos com suas enormes orelhas e, a princípio, ele é desprezado. Holt, então, torna-se o encarregado de cuidar de Dumbo, que, logo mais, mostrará seu poder mágico com as orelhas.

VEJA MAIS

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: Dumbo

Classificação: 10 anos

Duração: 1h52min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Família, Aventura

Lançamento: 2019