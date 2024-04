Leonardo DiCaprio protagoniza cinebiografia de Frank Sinatra dirigida por Martin Scorsese

Frank Sinatra, consagrado cantor e ator norte-americano, ganhará cinebiografia dirigida por Martin Scorsese - diretor de “A Ilha do Medo”, “Os Infiltrados” e “Assassinos da Lua das Flores”. O filme será protagonizado por Leonardo DiCaprio, famoso por “O Lobo de Wall Street” e “Titanic”, e conta com Jennifer Lawrence, conhecida pela franquia “Jogos Vorazes” e pelo longa “O Lado Bom da Vida”, no elenco. Esse será a sétima produção de Scorsese com DiCaprio.

Outro nome cotado para o time de atores da cinebiografia é Robert De Niro, parceiro de longa data do diretor. Juntos, Scorsese e De Niro já trabalharam em dez filmes, desde os anos 1970. O último longa de Martin Scorsese, “Assassinos da Lua das Flores”, teve atuação de DiCaprio e De Niro.

Na obra sobre Frank Sinatra, Jennifer Lawrence está prevista para interpretar Ava Gardner, atriz e segunda esposa do cantor. Apesar das preparações para o filme, a equipe ainda aguarda autorização de Tina Sinatra, filha do artista que detém os direitos-autorais sobre as músicas. Segundo a revista Variety, Tina ainda não apresentou a permissão para o uso do catálogo musical.

Al Pacino interpretou Michael Corleone na trilogia "O Poderoso Chefão", de Francis Ford Coppola (Reprodução)

A gravação da cinebiografia ainda não tem previsão de início. Ao The Hindu, Scorsese afirmou que deseja Al Pacino, conhecido pela trilogia “O Poderoso Chefão” e pelo filme “Scarface”, como Sinatra na velhice. Esse seria a segunda obra de Scorsese com Al Pacino. De Niro seria responsável por interpretar Dean Martin, cantor, ator e amigo de Frank Sinatra.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)