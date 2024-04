‘Guerra Civil’: Filme com Wagner Moura lidera bilheterias nos Estados Unidos; confira

“Guerra Civil", novo filme estrelado por Kirsten Dunst e Wagner Moura, liderou a arrecadação das bilheterias americanas neste primeiro final de semana de exibição. De acordo com a revista ‘Variety’, o longa-metragem já fez US$25.7 milhões. O filme estreia nos cinemas brasileiros em 18 de abril.

Ao lado de Kirsten Dunst, Wagner Moura vive um futuro distópico nos Estados Unidos, quando o país vira palco de uma guerra civil. Uma equipe de jornalistas, que inclui a fotógrafa Lee (Dunst), viaja pelo país para registrar a dimensão e violência do conflito. Ainda segundo a ‘Variety’, com informações da produtora A24, "Guerra Civil" teve um desempenho acima do esperado em Los Angeles e El Paso, cidades da Califórnia e do Texas, respectivamente.

O filme ainda é o maior investimento do A24 até agora, com orçamento de R$50 milhões. A produtora fundada em Nova York em 2012 é a mesma do vencedor do Oscar de Melhor Filme do ano passado: "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo".

Sinopse de ‘Guerra Civil’

O longa-metragem é um thriller distópico que conta a história de uma guerra deflagrada dentro dos Estados Unidos, que é oficialmente governado por um presidente autoritário em seu terceiro mandato. Forças Ocidentais de Secessão, que incluem os estados da Califórnia e do Texas, avançam sobre o presidente, que dissolveu o FBI e fez ataques aéreos contra cidadãos.

Uma equipe de jornalistas, que inclui Lee (Kirsten Dunst) e Joel (Wagner Moura), sai pelo país para reportar os horrores dessa guerra e vê envolvida nela à medida que avança no trabalho.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)