Festival de Cannes 2023 com filmes de Scorsese e Almodóvar

O festival de Cinema de Cannes de 2023 começou no dia 16 de maio e a expectativa é que essa edição seja uma das melhores dos últimos anos. Novos filmes de cineastas como Pedro Almodóvar, Martin Scorsese, Todd Haynes, Win Wenders, Karim Aïnouz e Kleber Mendonça Filho estão entre os favoritos. O festival teve como filme de abertura a produção Jeanne du Barry de Maïwenn com Johnny Deep.

Killers of the Flower Moon (foto) de Martin Scorsese é um dos fortes candidatos a Palma de Ouro de Cannes e teve sua estreia mundial no festival no dia 20 de maio. O filme é baseado no livro de David Grann e sua história acontece em Oklahoma, anos 1920, e mostra o assassinato em série de membros da tribo indígena Osage, originários de uma região rica em petróleo, em crimes selvagens que ficaram conhecidos como o Reino do Terror. Killers of the Flower Moon tem excelente elenco com Robert De Niro, Leonardo DiCaprio e Brendan Fraser. Pedro Almodóvar estreou no festival o curta metragem Estranha Forma de Vida. O filme tem 31 minutos com a participação dos atores Ethan Hawke e Pedro Pascal. Almodóvar descreve sua obra como um "um faroeste estranho, no sentido de que há dois homens e eles se amam".

Entre os filmes selecionados temos importante participação de três cineastas brasileiros no festival com produções de Kleber Mendonça Filho com Retratos Fantasmas, Karim Aïnouz com Firebrand e Rennée Nader Messora que divide a direção de Crowrã do diretor português João Salaviza. Outros favoritos aos principais prêmios do Festival de Cannes em 2023 são Fallen Leaves de Aki Kaurismäki, Asteroid City de Wes Anderson, Monster de Kore-Eda Hirokazu, May December de Todd Haynes e Perfect Days de Wim Wenders.

Podcast

Participei de um podcast sobre cinema chamado Fim de Set. Assuntos variados sobre cinema, crítica cinematográfica e cineclubismo foram debatidos. Foi ótimo reencontrar alunos do curso de cinema e audiovisual da UFPA. Agradeço o convite e desejo sucesso para toda a equipe do podcast.

Noites Alienígenas

O filme Noites Alienígenas de Sérgio Carvalho que ganhou prêmios no Festival Gramado de 2022 está disponível na Netflix. O longa metragem conquistou seis prêmios na edição desse festival em 2022 incluindo melhor filme. Noites Alienígenas foi produzido no Acre e mostra consequências trágicas que o tráfico de drogas causa à vida de três personagens na região amazônica.

Mubi

Vidas sem Rumo (1983) de Francis Coppola é um dos destaques do canal de streaming Mubi. O filme é baseado na obra literária de S. E. Hinton e tem elenco com atores em início de carreira que tiveram vários sucessos no cinema como Matt Dillon, Diane Laine, Ralph Macchio e Tom Cruise.

Cinema Paraense

Palestra com introdução da história do cinema paraense e reflexões sobre sua participação no audiovisual brasileiro terá minha participação no dia 25/5 às 19h na faculdade FIBRA. Abordarei fatos vinculados à história do cinema paraense em diversas décadas com análises sobre filmes, cineastas e contextos históricos. A palestra terá participação do amigo cineasta e roteirista Roger Elarrat.

Star Wars in Concert

A Orquestra Paraense de Cinema com a regência do maestro Gabriel Silva apresentou o concerto musical Star Wars in Concert no dia 18/5 em comemoração aos 46 anos do sucesso criado pelo diretor e roteirista George Lucas. Ótima apresentação que valorizou o talento do compositor John Williams e sua importância nas histórias criadas por Lucas. Novo concerto acontecerá no Teatro do SESI no dia 27/5/23. Parabéns!

Dica da semana

Salvador O Martírio de um Povo de Oliver Stone com James Wood. Um jornalista desacreditado profissionalmente viaja como correspondente estrangeiro para El Salvador em companhia de um amigo e descobre um país em plena guerra civil. Duas indicações ao Oscar nas categorias de melhor ator (Woods) e roteiro original (Oliver Stone e Richard Boyle). (Cineclube SINDMEPA. Dia 23/5 às 19 h. Entrada franca).