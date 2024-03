Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (18)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (18/03), às 15h25, o filme "Superação: O Milagre da Fé", dirigido por Roxann Dawson e interpretado por Marcel Ruiz, Josh Lucas, Mike Colter, Topher Grace e Chrissy Metz. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

John Smith (Marcel Ruiz), um adolescente de 14 anos, sofre um trágico acidente enquanto passeia com a família. Ao andar sobre o congelado Lago St Loius, no Missouri, John cai e se afoga. Quando chega no hospital, mesmo com as diversas tentativas médicas de trazer o menino à vida, John é declarado morto. Joyce Smith (Chrissy Metz), mãe de John, junta suas forças e pede a Deus que o filho volte. A oração de Joyce muda tudo.

Informações do filme

Título original: Breakthrough

Classificação: 10 anos

Duração: 1h56min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Drama, Tragédia

Lançamento: 2019