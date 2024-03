Nintendo anuncia data de lançamento de 'Super Mario Bros 2' para os cinemas

A Nintendo e a Illumination anunciaram a data para o lançamento do novo filme do Super Mario Bros. A animação será uma sequência direta do primeiro filme, e chega aos cinemas em 03 de abril de 2026.

A novidade foi compartilhada nas redes sociais por Shigeru Miyamoto, da Nintendo, e pelo fundador do estúdio de animação, Chris Meledandri.

Uma continuação da história de Mario e Luigi já era esperada, já que o primeiro filme foi um sucesso de bilheteria, chegando a ultrapassar U$ 1 bilhão de ingressos vendidos ao redor do mundo. O valor fez o filme conquistar um marco na indústria do cinema, se tornando a maior adaptação de um videogame para as telonas.

“Super Mario Bros: O Filme” ficou elencado como o 10º filme de animação da história a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão, ficando na frente de “Minions 2: A Origem de Gru”, que arrecadou US$ 942,5 milhões em 2019.