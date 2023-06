'Super Mario Bros - O Filme' se torna a terceira animação mais assistida da história do cinema

"Super Mario Bros - O Filme" se tornou nesta semana a terceira animação mais assistida da história do cinema, alcançando uma bilheteria de 1,339 bilhão de dólares (6,4 bilhões de reais) e ultrapassando "Frozen", que arrecadou 1,290 bilhão de dólares (6,17 bilhões de reais). O filme agora ocupa o terceiro lugar no ranking das animações mais vistas, ficando atrás apenas de "O Rei Leão" (2019), com 1,663 bilhão (7,95 bilhões de reais), e "Frozen II" (2019), com 1,453 bilhão de dólares (6,95 bilhões de reais).

VEJA MAIS

Agora, "Super Mario Bros" está a pouco mais de 100 milhões de dólares (478,31 milhões de reais) de alcançar a arrecadação de "Frozen II". No entanto, é improvável que o filme consiga atingir essa marca. Com sua exibição nos cinemas chegando ao fim e já disponível em plataformas de streaming como a Amazon Prime Video, é improvável que ele arrecade os pouco mais de 100 milhões de dólares restantes em um curto período.

Embora tenha estreado posteriormente em países asiáticos e europeus, como Coreia do Sul e Polônia, a bilheteria dessas regiões dificilmente será suficiente para impulsionar "Super Mario Bros" além da arrecadação de "Frozen II". Nos países em que estreou em 5 de abril, o filme já foi visto pela maioria do público interessado, enfrentando agora uma forte concorrência de novas superproduções que chegaram ou ainda chegarão às salas de cinema nas próximas semanas.