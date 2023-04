Sucesso de bilheteria, 'Super Mario Bros' pode superar a marca de 'Frozen 2'

A adaptação de "Super Mario Bros" superou todas as projeções, conquistando uma estreia global de US$ 377.5 milhões no primeiro final de semana de sua estreia. O número representa o maior lançamento mundial da história do cinema para uma animação. O longa ultrapassou a estreia global de "Frozen 2" (US$350.2M), além de ter se tornado o maior lançamento do estúdio Illumination, superando o lançamento de clássicos como "Minions" e "Meu Malvado Favorito 2".

Vale destacar ainda que, nos Estados Unidos, a animação arrecadou US$ 204.6 milhões no final de semana estendido, quebrando o recorde de "Transformers: A Vingança dos Derrotados", que havia registrado uma estreia de US$ 200 milhões no final de semana de Páscoa, em 2009.

O filme é baseado em um dos games mais populares de todos os tempos. Na animação, Mario (Raphael Rossatto) e Luigi (Manolo Rey) vão parar no famoso mundo dos cogumelos, governado pela princesa Peach (Carina Eiras), precisando defendê-lo das ameaças do icônico Bowser (Marcio Dondi). Durante a aventura, Mario irá reviver diversas cenas que o acompanham ao longo das últimas décadas, como dirigir um kart, passar por ambientes desafiadores, além de ter a companhia de outros personagens marcantes, como Toad (Eduardo Drummond) e Donkey Kong (Pedro Azevedo).

Em segundo lugar, com um décimo das vendas de ingressos de Super Mario, ficou a quarta parte da saga John Wick, com US$ 14,6 milhões.⁣