'Super Mario Bros' estreia hoje nos cinemas do Brasil e dos EUA

O filme "Super Mario Bros" estreia nesta quarta-feira (5), nos cinemas do Brasil e também dos Estados Unidos. A adaptação do jogo da franquia Nintendo reúne Chris Pratt como Mario; Anya Taylor-Joy, como a Princesa Peach. Charlie Day, interpreta Luigi; Jack Black é o Bowser, o vilão do filme, entre outros atores no elenco principal. O filme é um dos mais aguardados do semestre.

O filme tem direção de Aaron Horvath e Michael Jelenic e roteiro de Matthew Fogel. A previsão é que o filme lucre até 100 milhões de dólares, já no primeiro final de semana de exibições.

A trama é baseada nos games de “Mario” e traz para as telonas os personagens memoráveis da saga. Luigi está desaparecido e Mário fará de tudo para encontrá-lo. Após descobrir um cano que o levará para outros mundos, Mário encontrará o Reino dos Cogumelos, e contará com a Princesa Peach para salvar seu irmão. No Reino das Sombras, Bowser é o vilão.

