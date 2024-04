Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (15)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (15/04), às 15h25, o filme "Um Homem de Sorte", dirigido por Scott Hicks e interpretado por Adam Lefevre, Blythe Danner, Jay R Ferguson, Riley Thomas Stewart, Taylor Schilling e Zac Efron. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

O fuzileiro Logan Thibault (Zac Efron) encontra, em meio à Guerra do Iraque, a foto de uma mulher desconhecida. Como um talismã, ele a guarda e promete que, se sobreviver, irá encontrá-la. Após meses, Logan retorna aos Estados Unidos e busca onde a mulher misteriosa poderia morar. O fuzileiro a encontra e descobre que ela trabalha em um canil com a avó (Blythe Danner) e vive com o filho pequeno (Riley Thomas Stewart). Logan começa a trabalhar no canil, sem revelar como realmente chegou lá.

VEJA MAIS

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: The Lucky One

Classificação: 12 anos

Duração: 1h41min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Romance, Guerra

Lançamento: 2012