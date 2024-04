Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (08)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (08/04), às 15h25, o filme "Homens de Coragem" (2017), dirigido por Joseph Kosinski e interpretado por Jeff Bridges, Josh Brolin, Jennifer Connelly e Miles Teller. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Baseado em fatos. Um incêndio no Arizona inicia e, devido à extensão, as maiores forças de combate dos Estados Unidos é convocada. Os Granite Mountain Hotshots lutam contra o tempo para conter as chamas.

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: Only The Brave

Classificação: 14 anos

Duração: 2h13min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Ação, Thriller

Lançamento: 2017