Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (01)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (01/07), às 15h25, o filme "American Underdog - A Fé de Um Campeão: A História de Kurt Warner", dirigido por Andrew Erwin e Jon Erwin e interpretado por Zachary Levi, Anna Paquin e Dennis Quaid. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Essa cinebiografia acompanha a história de Kurt Warner, interpretado por Zachary Levi. Ele, ex-jogador da NFL, é considerado um dos maiores do futebol americano. Kurt foi quarterback do Hall of Fame, mas antes de ser tornar uma estrela do futebol, trabalhou em um supermercado.

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: American Underdog

Classificação: 12 anos

Duração: 1h52min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Drama, Cinebiografia

Lançamento: 2021