Estrelas de 'Sexta-Feira Muito Louca' posam juntas nos bastidores de sequência do filme

As gravações da sequência do filme de sucesso dos anos 2000, "Sexta-Feira Muito Louca", iniciaram nesta segunda-feira (24), em Los Angeles, no Estados Unidos. A notícia foi divulgada pela Disney com uma foto que mostra as protagonistas, Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis, posando juntas na frente dos camarins.

As atrizes, que irão reprisar seus papéis como mãe e filha, também compartilharam um vídeo no Instagram. Lindsay comentou na legenda do post: "Estamos de volta!". Veja a publicação:

Segundo aVariety, o longa, dirigido por Nisha Ganatra, tem previsão de estreia para 2025. Elyse Hollander (The Blacklist) é a responsável pelo roteiro do segundo filme, mas detalhes sobre o enredo continuam sendo mantidos em segredo.

"'Sexta-Feira Muito Louca", de 2003, conta a história de Tess (Jamie Lee Curtis) e a sua filha adolescente, Anna (Lindsay Lohan), que passam o tempo todo brigando. Até que vão longe demais: acabam trocando de corpos. Isso provoca uma série de confusões, inclusive porque a mãe está de casamento marcado. Na trama elas têm de encontrar uma maneira de voltarem a ser como eram.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)