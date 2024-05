Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (23)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (23/05), às 15h25, o filme "Mamãe Saiu de Férias", dirigido por Alessandro Genovessi e interpretado por Agustina Cabo, Carla Peterson, Diego Peretti, Guillermo Arengo, Julián Baz, Martin Lacour e Pilar Gamboa. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Quando Vera (Carla Peterson), esposa e mãe, viaja sozinha durante 10 dias, as responsabilidades da casa e da família caem sobre Carlo (Diego Peretti). Marido e pai, ele sempre viveu para o trabalho fora do lar, mas agora precisa cuidar dos três filhos. Com a nova missão, Carlo descobre que a vida de Vera é bem mais difícil do que pensava.

Informações do filme

Título original: Mamá Se Fue De Viaje

Classificação: 12 anos

Duração: 1h39min

Nacionalidade: argentino

Gênero: Comédia, Família

Lançamento: 2017