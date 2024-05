Filme 'O Auto da Compadecida 2' terá estreia de personagem preferido de Ariano Suassuna

Ainda faltam 7 longos meses para a estreia da sequência da comédia de sucesso brasileira, “O Auto da Compadecida 2”, que tem estreia marcada para o dia 25 de dezembro. Essa expectativa, tem gerado também a ansiedade do reencontro de João Grilo (Matheus Nachtergaele) e Chicó (Selton Mello).

Em conversa exclusiva com Matheus Nachtergaele, no início de 2024, ele falou sobre a beleza do filme. “A gente foi levado há, 25 anos depois, reencontrar nossos melhores aguerridos palhaços, checar no nosso corpo como isso ainda funciona. Lidar com a novidade da idade chegando e lidar com a melancolia de estar revivendo aqueles personagens. Foi muito bonito, o filme está lindo de morrer. Ele talvez não seja tão bom quanto o primeiro, porque ele foi escrito pelo próprio Ariano Suassuna, já o segundo foi adaptado por uma turma de bambambãs, liderada pelo Guel Arrais, Jorge Furtado, João Falcão, Adriana Falcão, a estrutura é linda. O roteiro é bonito, mas eu acho que talvez não seja tão bom quanto o primeiro, que é uma obra de arte de Ariano Suassuna, mas ele será muito amoroso, homenageoso, o texto é ‘duca’, ele é muito engraçado, mas também é mais comovente. Vocês vão se surpreender com isso”.

Para João Neto, neto de Ariano Suassuna, o “O Auto da Compadecida 2”chega para mostrar um pouco mais do universo Suassuniano: “Tudo que a gente vem fazendo vinculado ao universo do meu avô, é a preservação da sua coerência e, levando em consideração a frase que ele disse quando tomou posse na Academia Brasileira de Letras, 1990: “Não nos limitamos a olhar as cinzas dos antepassados, mas tenta sim levar adiante a chama imortal que os animava”.

De acordo com o neto, Ariano teve conversa com o Gael Arraes, diretor da sequência do filme. Inicialmente, a ideia era uma série com as aventuras de João Grilo e Chicó. Após uma reexibição da Tv Globo, em 2020, do filme, novas gerações se encantaram com a obra.

“No final do primeiro semestre de 2020 firmamos o contrato, e a família nesse pré, que já faz 4 anos, a gente vem vivendo todas essas etapas. Ariano efetivamente não deixou um livro ‘O Auto da Compadecida 2’ escrito, mas é tudo baseado no universo Suassuniano. Vou dar uma antecipação: não sei nem se eu podia, mas por exemplo, as duas peças favoritas de Ariano eram, exatamente, ‘O Auto da Compadecida’ e a ‘Farsa da Boa Preguiça’, e a uma personagem mulher que Ariano tinha como uma das favoritas, que ele adorava, chama Dona Clarabela. Ela é uma personagem da ‘Farsa da Boa Preguiça’ e vai estar em ‘O Auto da Compadecida 2’”, antecipa João Neto. Dona Clarabela será interpretada por Fabiula Nascimento.

Ainda de acordo com o neto, a personagem vai interagir com João Grilo e Chicó, isso mostra que toda coerência de Ariano está respeitada na obra. “Tenho certeza que o público vai ver e sentir Ariano em ‘O Auto da Compadecida 2’. Todo mundo vai rir, mas vai se emocionar muito, está muito emocionante”, finaliza João Neto.

João Grilo e Chicó. (Divulgação)

O neto de Ariano Suassuna conversou com o Grupo Liberal, no lançamento da campanha de São João da Brahma, em João Pessoa (PB), que irá patrocinar a sequência do filme e terá os personagens de João Grilo e Chicó como protagonistas do filme publicitário. A exposição imersiva ‘O Auto de Ariano’, que celebra a vida e obra do autor paraibano criador de O Auto da Compadecida, em João Pessoa (PB), também faz parte do projeto de celebração do ‘encantamento’ (morte) do escritor, que ocorreu em 23 de julho de 2014.