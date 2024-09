Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (12)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (12/09), às 15h25, o filme "O Chamado da Floresta", dirigido por Chris Sanders e interpretado por Harrison Ford, Omar Sy e Dan Stevens. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Buck, um cachorro grande e bondoso, vive como animal de estimação na Califórnia. Quando é roubado para ser vendido no Alasca, Buck é transformado em um cão de trenó e precisa entrar em contato com os instintos mais selvagens para sobreviver ao ambiente hostil. O tempo passa e o cachorro se torna feroz, assumindo o cargo de líder da matilha.

VEJA MAIS

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: The Call of the Wild

Classificação: 12 anos

Duração: 1h40min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Família, Aventura

Lançamento: 2020