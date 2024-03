Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (6)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (06/03), às 15h25, o filme "O Príncipe Encantado", dirigido por Michel Hazanavicius e interpretado por Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens, Sarah Gaye e Néotis Ronzon. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

O pai solteiro Djibi (Omar Sy) vive para Sofia (Sarah Gaye), sua única filha. Todas as noites, desde que Sofia era pequena, Djibi lhe conta histórias de fantasia em que ele é o Príncipe Encantado. Entretanto, enquanto Sofia cresce e se torna adolescente, o pai deixa de ser o protagonista de suas histórias - que ela mesma cria. Djibi agora precisa descobrir como continuará sendo o herói da filha, tanto no mundo real, quando no imaginário.

Informações do filme

Título original: Le Prince Oublié

Classificação: 10 anos

Duração: 1h41min

Nacionalidade: belga/francês

Gênero: Comédia, Aventura

Lançamento: 2020