Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (13)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (13/03), às 15h25, o filme "O Impossível", dirigido por Juan Bayona e interpretado por Naomi Watts, Ewan McGregor e Tom Holland. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Maria (Naomi Watts) e Henry (Ewan McGregor) aproveitam as férias com os três filhos na Tailândia. Após uma linda noite de Natal, no dia 26 de dezembro de 2004, um tsunami devastador atinge o local e separa a família em dois grupos. Enquanto a mãe fica com o filho mais velho, o pai está com as duas crianças menores - sem saber se os outros estão vivos ou não. Movidos pela esperança e com diversos sentimentos, eles lutam para sobreviver.

Informações do filme

Título original: The Impossible

Classificação: 12 anos

Duração: 1h54min

Nacionalidade: espanhol

Gênero: Thriller, Aventura

Lançamento: 2012