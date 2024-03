Oscar 2024: reação de Al Pacino ao anunciar Melhor Filme surpreende o público; veja vídeo

Al Pacino, famoso por papéis em “Scarface” e “O Poderoso Chefão”, surpreendeu o público ao anunciar o vencedor de Melhor Filme no Oscar 2024. Sem rodeios e direto ao ponto, o ator anunciou “Oppenheimer” como grande ganhador da noite de forma abrupta - e não pareceu muito satisfeito. Veja.

Chamado carinhosamente de “GOAT” (”Greatest Of All Time”, traduzido para português como “O Melhor de Todos os Tempos”), Al Pacino entrou no palco ao som da música tema de “O Poderoso Chefão” e foi aplaudido de pé pelos presentes. Com o envelope em mãos, o ator não perdeu tempo: “Melhor Filme. Eu tenho que ir ao envelope para isso e eu vou. Aqui vai. E os meus olhos veem ‘Oppenheimer’. Sim. Sim.”

Normalmente, os apresentadores falam todos os indicados nas categorias, mas Al Pacino quebrou o protocolo. A reação surpreendeu o público, que esperava o tradicional anúncio e não sentiu emoção na fala do ator. “O Al Pacino meteu essa entrega anticlimática em honra ao [Martin] Scorsese que eu sei”, escreveu uma internauta.

Enquanto algumas pessoas especulam que o jeito de Al Pacino teve a ver com o filme escolhido, outras afirmam que esse é o seu modo de sempre. Confira.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da editora web de Oliberal.com, Vanessa Pinheiro)