Oscar 2024: 'Oppenheimer' vence na categoria de 'Melhor filme' e fecha a noite com sete estatuetas

O filme "Oppenheimer" conquistou o prêmio de "Melhor Filme" no Oscar 2024 e levou sete estatuetas durante a 96ª cerimônia que aconteceu neste domingo (10), em Los Angeles.

Na mesma categoria, concorriam também “Ficção Americana”, “Anatomia de Uma Queda”, “Barbie”, “Os Rejeitados”, “Assassinos da Lua das Flores”, “Maestro”, “Vidas Passadas”, “Pobres Criaturas” e “Zona de Interesse”.

A obra de Christopher Nolan narra a história real do físico J. Robert Oppenheimer, que trabalha com uma equipe de cientistas no "Projeto Manhattan", levando ao desenvolvimento da bomba atômica.

Sendo a mais indicada desta edição, o filme conquistou importantes categorias, incluindo melhor filme, direção (Christopher Nolan), ator (Cillian Murphy) e ator coadjuvante (Robert Downey Jr.).