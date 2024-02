Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (07)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (07/02), às 15h25, o filme "O Maior Amor do Mundo", dirigido por Garry Marshall e interpretado por Julia Roberts, Jennifer Aniston, Kate Hudson, Jason Sudeikis e Britt Robertson. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Sandy (Jennifer Aniston), Bradley (Jason Sudeikis), Jesse (Kate Hudson), Kristin (Britt Robertson) e Miranda (Julia Roberts), cinco pessoas com diferentes histórias de cruzam no Dia das Mães. Sandy é uma mãe divorciada com dois filhos que precisa aprender a lidar com as mudanças, principalmente com a madrasta. Enquanto isso, Bradley é viúvo e precisa cuidar de duas filhas, então decide fingir que o Dia das Mães não existe. Por outro lado, Jesse, que problemas com a mãe, recebe uma surpresa dela. Kristin nunca conheceu sua mãe biológica e é pressionada pelo namorado para casar. Miranda decide não ter filhos, já que sua escolha é dedicação total à carreira.

Informações do filme

Título original: Mother's Day

Classificação: 10 anos

Duração: 1h58min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Comédia, Romance

Lançamento: 2016