Paulo Gustavo deixou o roteiro de Minha Mãe É Uma Peça 4 escrito, diz diretora

A diretora Susana Garcia revelou que Paulo Gustavo planejava dar sequência ao filme 'Minha Mãe é Uma Peça', que conta com três longas de sucesso. A diretora responsável pelos filmes confirmou, durante coletiva especial da comédia “Minha Mãe e Eu”, que terminou o roteiro do quarto filme de 'Minha Mãe é Uma Peça', junto com Paulo Gustavo, durante a pandemia de Covid-19, e que eles pretendiam tocar o novo projeto quando a crise de saúde chegasse ao fim.

A irmã de Mônica Martelli, é responsável pela direção de 'Minha Mãe é Uma Peça' e do filme 'Minha Irmã e Eu', sucesso nos cinemas com Tatá Werneck e Ingrid Guimarães como protagonistas. O novo longa, inclusive, traz de volta Paulo Gustavo às telonas.

Susana Garcia, falou da homenagem a Paulo Gustavo, que aparece como Dona Hermínia em uma cena. “A gente queria ela lá, presente, porque traz uma energia, traz amor”, disse Susana, em entrevista ao Portal Metrópoles.