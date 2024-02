Sonic 3 confirma o retorno de Jim Carrey como Robotnik

Jim Carrey sairá da aposentadoria e voltará a interpretar o vilão Robotnik, no filme "Sonic 3". O novo filme inspirado nos games confirmou o retorno do astro do cinema. A estreia de Sonic 3 está marcada para dezembro de 2024.

O filme teve o novo logo revelado, com o emblema antecipando a inevitável luta entre Sonic (Ben Schwartz) e Shadow. Veja abaixo:

You all thought I was gone, but I’ve just been underground. What you’ve seen from me is only a #shadow of things to come… pic.twitter.com/3W9Rh728Tt