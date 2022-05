Rolon Ho e Jojo Todynho passam para próxima etapa na Dança dos Famosos

Ao som de Vermelho, de Gloria Groove, Rolon Ho e Jojo Todynho fizeram a sua terceira apresentação na Dança dos Famosos, no Domingão, na noite deste domingo, 08. Com os pontos recebidos hoje, a dupla somou 168,1 pontos e terminou a rodada na terceira colocação, partindo para a próxima fase.

O paraense chegou de cabelo pintado de vermelho e sua dupla estava bastante animada, já que ela tem familiaridade pelo ritmo.

“Semana foi tensa, mas eu estou feliz e confiante. A cada etapa que eu venho passando aqui, tem sido importante para o meus crescimento”, disse Jojo antes da sua apresentação. A cantora ainda falou que muitas mulheres encontram com ela e dizem que estão se inspirando, ela ainda fez questão de frisar que o seu peso não é importante diante da arte de dançar.

A disputa começou com a dupla em quarto lugar, com 111,5 pontos.

Carlinhos de Jesus parabenizou Rolon Ho pela coreografia, que possibilitou que Jojo Todynho pudesse realizar os movimentos com precisão. E Zebrinha deu a nota 9 para ela, muito comemorado pela dupla.

“A gente está muito feliz! A Jojo não acreditava que a gente ia passar pra próxima etapa, eu tinha certeza! A coreografia estava muito boa, é muito cara dela, foi feita especialmente personalizada para ela. A gente estruturou tudo muito bonitinho para passar. Agora a gente vai demorar um pouquinho para dançar porque vem os homens e depois vem a repescagem. Depois vão montar quatro grupo, vamos dançar agora só daqui a três ou quatro semanas”, explicou Rolon Ho.

“A gente está muito feliz, muito realizado, a gente tá assim, saltitante de tanta felicidade, muito feliz mesmo”, acrescentou o paraense.

Dona Déa Lúcia, mãe do humorista Paulo Gustavo, Angélica, fizeram parte do júri da Dança dos Famosos, avaliando as apresentações do time feminino. Além delas, as mães das competidoras estavam presente. No caso de Jojo, a avó dela é que estava presente.

“Olha menina, sou apaixonada por Jojo Todynho”, disse Dona Déa Lúcia. “A alegria que ela passa é tão lindo de ver, que vem essa leveza”, acrescentou Angélica.

Ao longo da semana, o coreografo paraense compartilhou momentos ao lado da funkeira, que chegou a receber iguarias do Pará, incluindo bombons e doce de cupuaçu.

A estreia da dupla foi com 'Você não vale nada', da Banda Calcinha Preta, na apresentação seguinte eles se dançaram ao som de "Thriller", de Michael Jackson.

BAIXA

A disputa dessa semana não teve a presença de Ana Furtado. A apresentadora anunciou dias antes que testou positivo para a covid-19.

Com isso, a apresentadora e Leandro Azevedo ficaram com 112,2 pontos e estacionaram na última posição.

Como ela não fez sua apresentação, a dupla foi direto para a repescagem. Se juntaram a dupla, Gkay e Zezé Polessa, com seus respectivos pares. Três duplas do time masculino vão se juntar a elas no próximo domingo, eles terão uma segunda chance para voltar a disputa principal da Dança dos Famosos.