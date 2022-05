Raul Gazolla conta que levou fora de Juliana Paes em gravações de 'O Clone'

Raul Gazolla revelou uma fofoca dos bastidores de "O Clone", sucesso da Globo que se despede do "Vale a Pena Ver de Novo" nesta semana. O ator revelou que na época das gravações, em 2002, ele e Marcello Novaes levaram um "toco" de Juliana Paes, com quem os dois contracenavam.

Gazolla relembrou a história em entrevista ao podcast "Papagaio falante", de Sérgio Mallandro. Numa conversa sobre mulheres com quem o galã havia se relacionado, ele relembrou que só em "O Clone" seu personagem se envolvia com cinco beldades e afirmou nunca ter se relacionado na vida real com nenhuma atriz com quem já fez par romântico.

"Nunca me relacionei com nenhuma atriz que beijei na novela. Em 'O Clone' eu tive um relacionamento com (as personagens de) Cristiane Oliveira, Vera Fischer, Thaís Fersoza, Eliane Giardini e Juliana Paes", iniciou.

"Você beijou a Juliana Paes?", perguntou Mallandro. "Essa foi técnica", respondeu Gazolla, aos risos. "Eu tenho um carinho por ela (Juliana Paes)", completou o ator, contando em seguida como ele e Marcello acabaram levando um fora da atriz que vivia a personagem Karla.

"Me lembro que tinha eu e um colega de trabalho, que eu não posso falar o nome, que é o Marcello Novaes (risos)... A gente passava a novela inteira, e a Juliana falava: 'Eu não vou ficar com vocês nunca'. Ela não era casada, a gente também não era, vamos deixar isso claro. Estávamos os três solteiros. E ela dizia assim: 'Eu adoro vocês, mas não...'. E eu ficava naquela insistência, e ela dizia: 'Para, Gazolla!'. Aí um dia ela falou assim: 'Está bom! Eu fico com você com uma condição: não conta pra ninguém...' Ai eu não quis. Como vou ficar com a Juliana Paes e não poder contar pra ninguém? (risos)", revelou Raul, que também elogiou a colega. "Ela é uma das atrizes mais adoráveis que eu já conheci", completou.