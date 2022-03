Juliana Paes passou perrengue com Jacaré para gravar a novela “Pantanal”

Durante uma coletiva de imprensa, a atriz Juliana Paes contou que viveu um perrengue e tanto durante a gravação de uma cena da nova novela da Globo, "Pantanal". Durante o bate-papo, Juliana explicou que levou um susto enquanto gravava uma cena em um rio. A atriz estava boiando e ela não escutava nada, apenas a movimentação da água, até que colegas da produção começaram a chamá-la aos gritos.

“Tive uma cena para gravar no rio e estava boiando na água, com isso, meus ouvidos estavam submersos e não escutava nada. Só ouvia a movimentação da água. De repente, percebi uma movimentação da equipe. Tinha gente correndo e gesticulando“, começou.

Juliana contou a história aos risos e declarou: “Estar no Pantanal é ter muita história para contar, de situações inusitadas e perrengues. Se vocês estiverem com tempo, posso continuar a manhã inteira falando”. A atriz, inclusive, disse que o público poderá se identificar bastante com Maria Marruá do remake. Isso porque a personagem passa por diversos conflitos e provações enquanto de redescobre na medida em que a novela passa.